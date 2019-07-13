Мэр Томска утвердил проект новой маршрутной сети

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в Томске изменится маршрутная сеть. По словам представителей мэрии, сейчас на территории города дублируются 60 % маршрутов. По словам мэра города, предлагаемые изменения позволят убрать излишнее дублирование, продлить маршруты в новые районы города и сократить число пересадок. В качестве одной из мер администрация города предлагала закрыть четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31. После многочисленных просьб жителей мэрия решила закрыть только маршруты №№ 3 и 31.



Контракты будут заключены с победителями на пять лет. Предпринимателям, желающим принять участие в торгах, нужно будет пройти аккредитацию на электронной площадке РТС-тендер и открыть счет в одном из банков.





В контрактах будут учитываться как ценовые, так и неценовые факторы: количество новых автобусов, экологический класс имеющегося у предпринимателя транспорта. При этом наивысший балл получат автобусы, которые работают на газомоторном топливе. Перевозчики, у которых нет низкопольного транспорта, к участию в аукционе не допускаются.