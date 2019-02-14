Мэр Томска: снос ларьков и киосков не противоречит инициативе Минпромторга

Министерство промышленности и торговли России планирует вернуть на улицы городов павильоны, ларьки и автолавки. В ведомстве считают, что это поможет решить проблему с нехваткой торговых площадей. Мэр Томска Иван Кляйн считает, что снос ларьков в городе не противоречит инициативе ведомства.

«Я знаю про инициативу Минпромторга, которая рассматривается в Государственной Думе. Но уверен, что наши начинания ей не противоречат. Мы должны развивать цивилизованные методы торговли. Томск постепенно избавляется от таких пережитков, как стихийные уличные рынки и обшарпанные киоски. И мы будем продолжать эту работу и приводить нестационарную торговлю в современный цивилизованный вид. У нас есть утвержденная схема размещения нестационарных объектов. Есть варианты дизайна, которые приемлемы для города. И мы будем добиваться от предпринимателей соблюдения этих стандартов. Уверен, что томичи меня в этом поддержат. Тем более что опыт Плехановского и Дзержинского рынков ярко показывает, как могут выглядеть эти территории», — рассказал Иван Кляйн в ходе объезда.





В свою очередь замглавы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что в России на тысячу человек приходится в два раза меньше торговых площадей, чем во многих европейских странах.





«Крупные торговые сети занимают 30—40% рынка. Но производителей, которые готовы зайти со своей продукцией в торговые сети, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. В этой ситуации важнейшим форматом является малая нестационарная и мобильная розница. Ее развитие, по оценкам экспертов, дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест не только в торговле, но и в смежных сферах», — подчеркивает он.





Напомним, в 2015 году мэрия решила убрать все рынки с проезжей части до конца года. Были снесены киоски в переулке Плеханова. В 2017 году стали разбирать киоски на площади Ленина, на остановке «Главпочтамт», в 2018 году — возле вокзала «Томск-I» на пересечении Кирова и Елизаровых.