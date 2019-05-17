Мэр Томска предложил законодательно запретить принимать крышки люков

«Колодцы — наша общая беда. Я жду предложений. В том числе законодательных. Как нам запретить принимать люки. Зачем их втормет принимает? Что нужно? Закон местный принять? Бесконечно мы их менять не можем. Надо с этим что-то делать», — сказал он в ходе выездного совещания.

В апреле за две недели в городе украли больше 250 люков. Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус говорил, что власти прорабатывают вопрос ужесточения наказания и налаживают взаимодействие с пунктами приема металла.



Томичей просили сообщать о провалах, открытых люках и смотровых колодцах по телефону 005 в МКУ «Оперативно-дежурная служба Томска», в департамент дорожной деятельности по телефону 46-83-73 и в департамент городского хозяйства по телефону 52-65-76. Информацию об открытом люке или провале на дворовой или внутриквартальной территории можно передать в районную администрацию по месту жительства.