Мэр Томска поручил за три дня убрать весь скопившийся мусор во дворах

1798 сообщений о плохой уборке мусора поступило за последних три дня на горячую линию. Мэр города Иван Кляйн провел объезд, по итогам которого извинился перед жителями города и поручил ликвидировать все свалки в течение трех ближайших дней.

«В Томске сложилась нестандартная ситуация, устранить которую необходимо в течение трех дней. Все ресурсы необходимо направить на ручной сбор мусора. Для этого нужно привлечь все силы, включая студенческие отряды. Главы районов должны задействовать для этого все возможные варианты и очистить захламленные участки в течение трех дней. Сегодня нельзя делить зоны ответственности между подрядчиками или регоператором. Привести город в нормативное состояние – наша общая задача. Доклад о проделанной работе жду ежедневно», — отметил Иван Кляйн.

Иван Кляйн извинился перед томичами за дискомфорт, доставленный городскими службами, и заявил, что лично сделает жесткие оргвыводы по каждому сотруднику городской администрации, кто отвечает за организацию сбора и вывоза коммунальных отходов.

Ранее мэрия отмечала, что до конца недели на улицах Томска установят минимум 300 баков. В настоящее время их установка завершена в Кировском и Советском районах. Осталось установить емкости по 23 адресам. В основном, это все Октябрьский район.





Напомним, с июля в Томске началась реализация мусорной реформы. «Спецавтохозяйство» приступило к работе регионального оператора со 2 июля. Ранее компания «Сорнет», оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры, а затем забрала 1200 баков.





В Томске организована горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что проблемы с вывозом мусора есть на 10 % контейнерных площадок. При этом заммэра отметил, что в Томске не хватает мусорных баков, а аукцион на их закупку не состоялся.





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