Мэр Томска попросил немцев помочь со строительством мусоросортировочного завода

Мэр Иван Кляйн на встрече с немецкой делегацией предложил бизнесменам проинвестировать строительство мусоросортировочного или мусороперерабатывающего заводов в Томске. Предложение прозвучало в рамках встречи с уполномоченным по делам переселенцев и национальных меньшинств Берндом Фабрициусом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уполномоченный во время встречи отметил, что федеральное правительство Германии на протяжении многих лет ведет последовательную политику поддержки российских немцев. За весь период этой работы Германия направила на эти цели более 600 миллионов евро. Средства выделяются на программы обучения языку, молодежные мероприятия, лингвистические детские лагеря и другие мероприятия. В перспективе правительство ФРГ планирует направлять средства и на создание в российских регионах культурно-диалоговых центров.







«В Сибири живет самое большое количество российских немцев. Учитывая это, в мае 2020 года мы проведем в Новосибирске очередное заседание Межправительственной российско-германской комиссии и культурно-деловой форум. И мы надеемся, что в нем примут участие представители Томска. И в целом форум будет способствовать развитию делового, культурного и политического сотрудничества двух стран», — отметил Бернд Фабрициус.







Иван Кляйн поддержал это предложение, отметив, что Томск заинтересован в совместных проектах.







«Сейчас на уровне региона идет поиск инвесторов для строительства мусоросортировочного или мусороперерабатывающего завода, — сказал мэр. — Если немецкие предприниматели заинтересованы в подобных проектах, мы готовы рассмотреть их предложения».







Ранее сообщалось,что Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов.

