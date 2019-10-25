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25 октября,
2019
Новости

Мэр Томска: Отопление есть у всех жителей города

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На сегодняшний день отопление есть во всех домах Томска, сказал мэр города Иван Кляйн во время объезда. Еще в начале недели многие жители жаловались на холод в квартирах, несмотря на то что отопительный сезон начался 24 сентября. Мэр города отметил, что аварийных отключений нет, но часть домов запитана по временной схеме, а в некоторых квартирах не соблюдается температурный режим.

«В соответствии с постановлением правительства отопительный сезон был объявлен 24 сентября, — прокомментировал Иван Кляйн. — Дальше начались всякого рода подключения, выход на режим, потому что система огромная, ее в один момент не запустишь. И, как обычно, начинаются всякого рода проблемы. Такие проблемы начали проявляться на Гоголя, Татарской, Мусы Джалиля и еще ряде улиц».


По словам Кляйна, основные ремонтные работы на сетях проблемных домов были завершены 18 октября.

Сегодня аварийных отключений нет, — подчеркнул Кляйн. — Есть отдельные замечания по параметрам, так как где-то не соблюдается температурный режим. Из больших блоков мы работаем по временной схеме на Каштаке и части Ленинского района, где проходит тепломагистраль № 7. Работы на ней завершатся 1 ноября. Но жители все с теплом, запитаны по резервной схеме.

При этом добавил, что порывы из-за ветхости сетей будут возможны и зимой.  


Дополнительно вопросы относительно параметров теплоносителя, регулировки и сроков завершения реконструкции можно задать «ТомскРТС» по телефонам диспетчерской службы: +7 (3822) 73-85-78, +7 (3822) 73-64-16, +7 (3822) 72-00-28.


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