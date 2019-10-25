Мэр Томска: Отопление есть у всех жителей города

На сегодняшний день отопление есть во всех домах Томска, сказал мэр города Иван Кляйн во время объезда. Еще в начале недели многие жители жаловались на холод в квартирах , несмотря на то что отопительный сезон начался 24 сентября. Мэр города отметил, что аварийных отключений нет, но часть домов запитана по временной схеме, а в некоторых квартирах не соблюдается температурный режим.

«В соответствии с постановлением правительства отопительный сезон был объявлен 24 сентября, — прокомментировал Иван Кляйн. — Дальше начались всякого рода подключения, выход на режим, потому что система огромная, ее в один момент не запустишь. И, как обычно, начинаются всякого рода проблемы. Такие проблемы начали проявляться на Гоголя, Татарской, Мусы Джалиля и еще ряде улиц».





По словам Кляйна, основные ремонтные работы на сетях проблемных домов были завершены 18 октября.