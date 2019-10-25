Мэр Томска: Отопление есть у всех жителей города
На сегодняшний день отопление есть во всех домах Томска, сказал мэр города Иван Кляйн во время объезда. Еще в начале недели многие жители жаловались на холод в квартирах, несмотря на то что отопительный сезон начался 24 сентября. Мэр города отметил, что аварийных отключений нет, но часть домов запитана по временной схеме, а в некоторых квартирах не соблюдается температурный режим.
«В соответствии с постановлением правительства отопительный сезон был объявлен 24 сентября, — прокомментировал Иван Кляйн. — Дальше начались всякого рода подключения, выход на режим, потому что система огромная, ее в один момент не запустишь. И, как обычно, начинаются всякого рода проблемы. Такие проблемы начали проявляться на Гоголя, Татарской, Мусы Джалиля и еще ряде улиц».
По словам Кляйна, основные ремонтные работы на сетях проблемных домов были завершены 18 октября.
Сегодня аварийных отключений нет, — подчеркнул Кляйн. — Есть отдельные замечания по параметрам, так как где-то не соблюдается температурный режим. Из больших блоков мы работаем по временной схеме на Каштаке и части Ленинского района, где проходит тепломагистраль № 7. Работы на ней завершатся 1 ноября. Но жители все с теплом, запитаны по резервной схеме.
При этом добавил, что порывы из-за ветхости сетей будут возможны и зимой.
Дополнительно вопросы относительно параметров теплоносителя, регулировки и сроков завершения реконструкции можно задать «ТомскРТС» по телефонам диспетчерской службы: +7 (3822) 73-85-78, +7 (3822) 73-64-16, +7 (3822) 72-00-28.
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