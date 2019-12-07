Мэр рассказал, как в Томске борются с незаконной рекламой

На встрече с блогерами Иван Кляйн рассказал, как ведется работа над разработкой единого дизайн-кода Томска, а также затронул вопрос незаконной наружной рекламы.

Иван Кляйн рассказал, что требования к оформлению города есть, но с их исполнением определенные сложности.





«Мы разработали дизайн по информационным табличкам, которые должны устанавливать на дома. Но я не могу три года решить задачу по их установке. Ответственность за это несет собственник. Я заставляю глав районов штрафовать тех, кто не устанавливает их. Работа эта кропотливая, но ведется каждый день», — рассказал мэр.





Продолжается борьба и с наружной рекламой. В том числе и за счет разработки паспортов фасадов. Правда, у мэрии хватает сил на разработку документов 100 зданий в год.





«Все города борются с незаконными объявлениями. Мы ввели автодозвон. Заставляем предприятия смывать то, что они незаконно поклеили. Сложность в том, что сегодня нужно поймать за руку, одно объявление — это не доказательство. Должны взять с поличным, но у нас нет ресурсов, чтобы выставить людей, которые стали бы караулить расклейщиков».





Градоначальник добавил, что несколько лет назад была разработана специальная схема по размещению билбордов и экранов. Если их в этой схеме нет, то мэрия обязана сперва уведомить, а потом уже убрать.





«А бизнес быстрее намного. Пока мы один убрали, он уже переставил все. Мне каждое утро глава докладывает, сколько убрали незаконной за день установленной рекламы. Так что работа продолжается», — отметил Кляйн.