Мэр Кузбасского города преследуют местную журналистку за экологические расследования
Мэр Киселевска Максим Шкарабейников требует от местной журналистки Натальи Зубковой согласования опроса жителей. По мнению журналистки, действия Шкарабейникова больше похожи на цензуру и их должны оценивать СК и прокуратура.
Наталья Зубкова публикует интервью с горожанами, в основном о том, как им живется на краю открытых угольных разрезов, дымящих круглые сутки. На один из таких разговоров с журналисткой в районе Афонино собрались десятки жителей, что очень не понравилось местному мэру Максиму Шкарабейникову. Он потребовал согласовывать все интервью и опросы как общественные мероприятия, а список вопросов подавать ему на утверждение. Кроме того, он пожаловался на журналистку в прокуратуру и полицию.
По словам Натальи Зубковой, открытый конфликт с администрацией начался в декабре прошлого года.
«В том месяце два района Киселевска фактически остались без нормального отопления. Город маленький, но активно общается в соцсетях: благодаря этому стало ясно, что замерзает какое-то огромное количество людей – 6–7 тысяч жителей ночуют при 10 градусах тепла, — рассказывает Зубкова. — При этом люди звонят в единую диспетчерскую службу, жалуются на холод, а им в ответ: "Ну, никто не жалуется, кроме вас". И постепенно выяснилось, что ничьи жалобы не записывают. Потом это все лично мне стали говорить. А я и сама была в курсе, моя сестра живет в одном из этих районов. Хорошо, говорю, раз вам не верят поодиночке, может быть, собраться всем вместе, записать общее интервью, чтобы все-таки поверили, что в домах экстремально холодно. Пригласила в рабочий день, и посреди буднего дня пришло очень много людей. Кроме жителей, пришла и администрация, ЖКХ, начальник отдела коммунального хозяйства, был один из депутатов. Людям объяснили, что есть "заморочки" с владельцами котельных: пять лет они выжимали из жильцов оплату за коммунальные услуги, но не вкладывали деньги в котельные. В итоге за пять лет котельные стали фактически аварийными, не могли выдать нужную температуру, чтобы люди не мерзли. И с качеством угля были проблемы, с чем там только проблем не было.
Но больше всего людей возмутило, что диспетчерская служба практически не записывала вызовы, звонки не регистрировали. Каждому, кто звонил, говорили, что больше никто не жалуется, а вы лучше займитесь делами дома. Накануне звонит мне участковый, с которым мы уже были знакомы по журналистской работе, и говорит: "Мне надо, чтобы ты бумагу подписала о том, что предупреждена – на общественных мероприятиях нельзя символику демонстрировать и т. д." Я говорю: "Егор Владимирович, никакое общественное мероприятия я не провожу. Никакие бумажки я вам подписывать не буду. Я просто приду с камерой и запишу, как люди говорят, что у них дома холодно, выставлю это в YouTube у себя". На встречу пришла полиция, они увидели, что людей, которым не верили, что у них дома холодно, очень много».
Зубкова рассказывает, что администрация на ее запросы не отвечает. Это подтвердила прокуратура, были заведены административные дела, выданы предписания. Однако ничего не изменилось. В июне 2019 года жители кузбасского Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили статус беженцев. Губернатор Кемеровской области поручил своим замам и мэру Киселевска встретиться с недовольными горожанами.
Прочитать интервью с Натальей Зубковой можно на сайте «Сибирь.Реалии»:
«Мы лишние в своей стране». Власти кузбасского городка преследуют местную журналистку за экологические расследования
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