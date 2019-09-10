Мэр Кузбасского города преследуют местную журналистку за экологические расследования

Наталья Зубкова публикует интервью с горожанами, в основном о том, как им живется на краю открытых угольных разрезов, дымящих круглые сутки. На один из таких разговоров с журналисткой в районе Афонино собрались десятки жителей, что очень не понравилось местному мэру Максиму Шкарабейникову. Он потребовал согласовывать все интервью и опросы как общественные мероприятия, а список вопросов подавать ему на утверждение. Кроме того, он пожаловался на журналистку в прокуратуру и полицию.





По словам Натальи Зубковой, открытый конфликт с администрацией начался в декабре прошлого года.





«В том месяце два района Киселевска фактически остались без нормального отопления. Город маленький, но активно общается в соцсетях: благодаря этому стало ясно, что замерзает какое-то огромное количество людей – 6–7 тысяч жителей ночуют при 10 градусах тепла, — рассказывает Зубкова. — При этом люди звонят в единую диспетчерскую службу, жалуются на холод, а им в ответ: "Ну, никто не жалуется, кроме вас". И постепенно выяснилось, что ничьи жалобы не записывают. Потом это все лично мне стали говорить. А я и сама была в курсе, моя сестра живет в одном из этих районов. Хорошо, говорю, раз вам не верят поодиночке, может быть, собраться всем вместе, записать общее интервью, чтобы все-таки поверили, что в домах экстремально холодно. Пригласила в рабочий день, и посреди буднего дня пришло очень много людей. Кроме жителей, пришла и администрация, ЖКХ, начальник отдела коммунального хозяйства, был один из депутатов. Людям объяснили, что есть "заморочки" с владельцами котельных: пять лет они выжимали из жильцов оплату за коммунальные услуги, но не вкладывали деньги в котельные. В итоге за пять лет котельные стали фактически аварийными, не могли выдать нужную температуру, чтобы люди не мерзли. И с качеством угля были проблемы, с чем там только проблем не было.