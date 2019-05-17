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17 мая,
2019
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Мэр Красноярска не разрешил строить храм на территории сквера

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Мэр Красноярска Сергей Еремин запретил строить храм на территории сквера, но разрешил расширить территорию другого собора за счет набережной Стрелки. Об этом говорится на сайте администрации города.

Мэр Красноярска не разрешил строить храм на территории сквера
Фото: instagram.com/eremin__krsk/?hl=ru

Глава города подписал постановление об отказе в предоставлении разрешения на использование земельного участка, расположенного в границах ул. Баумана и пр. Свободный, — сообщает пресс-служба мэрии Красноярска. — Прежде всего в связи с наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма.

Сергей Еремин подписал еще два постановления. Одним из них мэр разрешил расширить территорию Богородице-Рождественского кафедрального собора за счет набережной Стрелки в центре Красноярска, другим — построить храм в районе «Слободы Весны».


На публичных слушаниях по строительству храма на границах ул. Баумана и пр. Свободный против строительства высказались 480 человек, за строительство — лишь 218. Комиссия по застройке тогда признала проект «нецелесообразным».


Как сообщает «Тайга.инфо», часть красноярцев выступила и против расширения Богородице-Рождественского собора на набережной Стрелки. Но публичные слушания провели в архиерейском доме, а большинство мест до начала обсуждения заняли прихожане и активисты православного движения «Сорок сороков». 

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