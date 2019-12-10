Мэр: Газификация районов Томска затягивается из-за областного закона

Мэр Томска считает, что газификацию районов Томска тормозит существующая в регионе система финансирования. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам года.





Отметим, в декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка. Вопрос о планах газификации Степановки задали мэру журналисты ТВ2.





«Не первый год пишут нам по этому поводу. И на последних публичных слушаниях по утверждению бюджета была женщина, которая слезно просила, чтобы и Степановка попала в проект по газификации. Если говорить о моем личном мнении, я не перестану говорить, что все окраины должны быть газифицированы. Это то, что как раз облегчит участь нашим жителям, которые лишены удобств, доступных жителям центральных районов. Ну вот хотя бы газификации. К сожалению, из-за вечной нехватки ресурсов мы делаем не более одного-двух проектов в год. А сейчас у нас чисто проектных документаций порядка 6-7 только готовых лежит. Но мы не можем приступить, потому что не хватает ресурсов», — сказал мэр.





Иван Кляйн добавил, что газификацию в городе тормозит существующий областной закон о газификации, который определяет порядок финансирования проектов.





«По моему мнению, несправедливо идет софинансирование, когда все муниципалитеты газифицируются по областному закону 5 % на 95 %, а город Томск 50 % на 50 %. Конечно, этих ресурсов нам не хватает, если бы нам позволили финансироваться, как все остальные муниципальные образования, мы бы смогли значительно ускорить газификацию всех районов», — отметил мэр.