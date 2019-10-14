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14 октября,
2019
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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Глава Абакана Николай Булакин погиб 14 октября на территории Красноярского края возле города Минусинка, сообщают несколько СМИ. Его автомобиль врезался в дерево.

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Фото: «Тайга.Инфо»

«По предварительным данным, в районе поселка Топольки у Николая Генриховича стало плохо с сердцем, он потерял управление, и машина врезалась в дерево. Мэр Абакана скончался на месте», — передает Агентство информационных сообщений. 


Официальный сайт Абакана подтверждает гибель главы города. Соболезнования родным Николая Булакина также выразил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату, — написал Коновалов в соцсетях. — От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким.

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. Учился в МГУ, преподавал в Абаканском политехническом институте. В 1990 году он стал вице-спикером Верховного совета Хакасии, а в 1995 году Николая Булакина впервые избрали мэром Абакана.

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