Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава Абакана Николай Булакин погиб 14 октября на территории Красноярского края возле города Минусинка, сообщают несколько СМИ. Его автомобиль врезался в дерево.

«По предварительным данным, в районе поселка Топольки у Николая Генриховича стало плохо с сердцем, он потерял управление, и машина врезалась в дерево. Мэр Абакана скончался на месте», — передает Агентство информационных сообщений.

Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату, — написал Коновалов в соцсетях. — От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким.

Николай Булакин родился в 1952 году в Томске. Учился в МГУ, преподавал в Абаканском политехническом институте. В 1990 году он стал вице-спикером Верховного совета Хакасии, а в 1995 году Николая Булакина впервые избрали мэром Абакана.