Меньше четырех часов до Новосибирска: скоростную «Ласточку» презентовали в Томске

20 сентября на железнодорожный вокзал Томск I из Новосибирска прибыл ускоренный электропоезд «Ласточка». По итогам демонстрационной поездки представители РЖД и Томской области обсудят регулярный запуск «Ласточек». Какие особенности есть у «Ласточки» и каковы перспективы запуска, в материале ТВ2.

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан компанией «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для РЖД. Состав состоит из пяти вагонов, общая длина состава – 130 метров. В поезде имеются вагоны трех классов обслуживания пассажиров: «эконом», «турист» и «бизнес-класс» на 12 человек с удобными креслами и столиками. Всего в поезде 341 посадочное место.

В каждом из вагонов имеются мягкие кресла с удобными подголовниками. Внизу между сиденьями есть розетки, которые подойдут для зарядки различных гаджетов. Все вагоны имеют панорамные окна с теплоизоляцией, биотуалеты. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, которая поддерживает комфортную температуру в салоне.

Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные места и автоматические подъемники, которые смогут доставить прямо в вагон. Кроме того, для слабовидящих нанесено много надписей шрифтом Брайля.

«Это историческое событие. Бесшумный, комфортный, замечательный электропоезд, — рассказал журналистам замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. — Сделан в России, в Свердловске, до этого подобные модели выпускали за рубежом. Как сказали изготовители, он сможет обеспечить удобство для наших жителей и гостей. Сегодня при тестовой скорости в 120 километров в час время в пути от Томска до Новосибирска составило 4 часа. В перспективе скорость будет увеличена, время в пути уменьшится».





По словам представителей РЖД, максимальная скорость — 160 км/час, при том что сейчас поезда разгоняются до 90 км/ч. Маршрут электропоезда «Ласточка» будет межрегиональным: «Омск—Барнаул—Новосибирск—Томск». Сколько будет стоить билет на «Ласточку», пока не известно.





«Пока прошел только первый этап — проверка технических возможностей. Следующий этап — это экономика. Понятно, что благотворителей нет. Будем разговаривать с соседними регионами, если экономика будет положительной, то поезд будет запущен, и тогда жители области смогут пользоваться таким комфортабельным транспортом», — отметил Шатурный.





В других регионах такие поезда покупают охотно. Например, их уже купили в Иваново, Пермь, Екатеринбург.