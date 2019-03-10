Менее 40% трудоспособных инвалидов имеют работу в Томске

Из 7 000 инвалидов трудоспособного возраста в Томске трудоустроены 2 734 человека — это около 40% от общего числа. На городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений была поставлена задача обеспечить работой к 2020 году 50% инвалидов трудоспособного возраста, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Также сообщается, что к концу 2018 года на учете в Центре занятости состояли 2 313 человек, безработных среди них — 1 726 человек. Это почти на 12% меньше по сравнению с 2017 годом.





«С начала этого года расширен круг работодателей, которым установлена квота для трудоустройства инвалидов – с численностью работников от 35 человек. Ежемесячно Центр занятости проводит семинары для работодателей на тему «Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Специальное рабочее место», на которых рассматриваются вопросы создания и оборудования специальных рабочих мест», — сообщается на сайте томской администрации.





В Центре занятости Томска можно получить бесплатную услугу по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. В ее рамках будет оказана индивидуальная помощь при устройстве на работу, адаптации на рабочем месте и передвижении до места работы по территории работодателя.