Менее 40% трудоспособных инвалидов имеют работу в Томске
Из 7 000 инвалидов трудоспособного возраста в Томске трудоустроены 2 734 человека — это около 40% от общего числа. На городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений была поставлена задача обеспечить работой к 2020 году 50% инвалидов трудоспособного возраста, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Также сообщается, что к концу 2018 года на учете в Центре занятости состояли 2 313 человек, безработных среди них — 1 726 человек. Это почти на 12% меньше по сравнению с 2017 годом.
«С начала этого года расширен круг работодателей, которым установлена квота для трудоустройства инвалидов – с численностью работников от 35 человек. Ежемесячно Центр занятости проводит семинары для работодателей на тему «Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Специальное рабочее место», на которых рассматриваются вопросы создания и оборудования специальных рабочих мест», — сообщается на сайте томской администрации.
В Центре занятости Томска можно получить бесплатную услугу по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. В ее рамках будет оказана индивидуальная помощь при устройстве на работу, адаптации на рабочем месте и передвижении до места работы по территории работодателя.
Недавно руководитель томского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Ирина Дорохова предложила также обеспечить инвалидов парковочными местами во дворах на законодательном уровне. Такая необходимость связана с тем, что нередко люди не могут припарковаться рядом с подъездом, особенно зимой. Это касается не только инвалидов-колясочников на автомобиле, но и тех, кто ухаживает за ними.
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