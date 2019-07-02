Мемориальную доску в память об Аркадии Эскине установят на здании томской ТПП

Депутаты согласовали установку мемориальной таблички в память об Аркадии Эскине на здании Торгово-промышленной палаты. Установить доску планируется к дате кончины Эскина — к 23 августа.

По словам и.о. заммэра — начальника департамента архитектуры и градостроительства Андрея Алексеева, мемориальная доска будет сделана из черного и серого мрамора. Ее размер составит 100 на 70 сантиметров. Установка будет осуществляться за счет денег ТПП.







Аркадий Эскин родился в 1958 году в Томске. По окончании ТПУ работал на Томском электромеханическом заводе имени В.В.Вахрушева до 1983 году, после — главным инженером Томского центра научно-технической информации до 1991.





Затем Эскин вернулся на Томской электромеханический завод в качестве главного металлурга предприятия. В том же году он стал председателем Комитета по промышленности администрации Томской области, а в 1998 году Аркадия Эскина избрали президентом томской Торгово-промышленной палаты.







Скоропостижно скончался 23 августа 2018 года. На момент смерти ему было 60 лет.

