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02 июля,
2019
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Мемориальную доску в память об Аркадии Эскине установят на здании томской ТПП

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Депутаты согласовали установку мемориальной таблички в память об Аркадии Эскине на здании Торгово-промышленной палаты. Установить доску планируется к дате кончины Эскина — к 23 августа. 

Мемориальную доску в память об Аркадии Эскине установят на здании томской ТПП

По словам и.о. заммэра — начальника департамента архитектуры и градостроительства Андрея Алексеева, мемориальная доска будет сделана из черного и серого мрамора. Ее размер составит 100 на 70 сантиметров. Установка будет осуществляться за счет денег ТПП. 


Аркадий Эскин родился в 1958 году в Томске. По окончании ТПУ работал на Томском электромеханическом заводе имени В.В.Вахрушева до 1983 году, после — главным инженером Томского центра научно-технической информации до 1991.


Затем Эскин вернулся на Томской электромеханический завод в качестве главного металлурга предприятия. В том же году он стал председателем Комитета по промышленности администрации Томской области, а в 1998 году Аркадия Эскина избрали президентом томской Торгово-промышленной палаты.


Скоропостижно скончался 23 августа 2018 года. На момент смерти ему было 60 лет.  

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