Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото

Мемориал к 100-летию Томского высшего военного командного училища связи будет открыт рядом со школой «Перспектива» на улице Никитина в конце сентября.

Комплекс состоит из стелы высотой 7,5 метра и четырех гранитных плит, на которых указаны имена всех выпускников училища — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России. Также на территории проведено благоустройство — подрядчик установил лавочки, урны, светильники.

​Томское высшее военное командное училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища, правопреемника ранее существовавшего Томского артиллерийского училища. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране в рамках реформы Министерства обороны РФ.





В июле 1997 года в учреждении произошла трагедия. Рано утром на спящих курсантов рухнуло перекрытие между этажом и крышей здания, пробив два этажа. Это было расположение курсантов третьего курса, которые находились на обоих этажах. Погибли 12 человек.