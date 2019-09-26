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26 сентября,
2019
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Новости

Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Мемориал к 100-летию Томского высшего военного командного училища связи будет открыт рядом со школой «Перспектива» на улице Никитина в конце сентября.

Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото

Сметная стоимость строительства комплекса — 6,6 миллиона рублей. Деньги на строительство пожертвовали выпускники училища, томские чиновники, включая мэра города Ивана Кляйна, и другие граждане.  


Комплекс состоит из стелы высотой 7,5 метра и четырех гранитных плит, на которых указаны имена всех выпускников училища — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России. Также на территории проведено благоустройство — подрядчик установил лавочки, урны, светильники. 

Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото
Мемориал к столетию Томского военного училища связи откроют в конце сентября. Фото

​Томское высшее военное командное училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища, правопреемника ранее существовавшего Томского артиллерийского училища. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране в рамках реформы Министерства обороны РФ. 


В июле 1997 года в учреждении произошла трагедия. Рано утром на спящих курсантов рухнуло перекрытие между этажом и крышей здания, пробив два этажа. Это было расположение курсантов третьего курса, которые находились на обоих этажах. Погибли 12 человек.

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