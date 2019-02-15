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15 февраля,
2019
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Медведев принял постановление о создании территории опережающего развития в Северске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего развития в регионах страны, в том числе и в Северске.

Медведев принял постановление о создании территории опережающего развития в Северске

Создать ТОР «Северск» власти Томской области пытались еще в 2016 году, однако это не удалось сделать из-за юридической коллизии: Северск одновременно имеел статус и моногорода, и ЗАТО. Однако закон не позволяет создание ТОРов, когда город одновременно имеет оба статуса. Соответствующие поправки в закон о ТОРах утверждены Госдумой в ноябре 2017 года. Однако официально ТОР в Северске не создана до сих пор. Поэтому в августе 2018 года потенциальный резидент северской Территории опережающего социально-экономического развития, проект «Фарма», ушел из города из-за того, что сроки создания площадки затянулись.

ТОР в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.

Согласно постановлению на сайте правительства РФ, создание ТОР «Северск» будет финансироваться за счет внебюджетных источников. Этот статус позволит способствовать развитию города, созданию более 1 500 рабочих мест, привлечению более 12 миллиардов рублей инвестиций.


Минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития составляет десять миллионов рублей в течение трех лет. Финансовое обеспечение в 2019-2020 годах за счет бюджетов Томской области и Северска составит не менее 87,6 миллиона рублей.

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