Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил государственную программу «Развитие пенсионной системы» из списка госпрограмм, реализуемых в России. Соответствующее распоряжение, датированное 6 июля, опубликовано на портале правовой информации.





В прошлой версии перечня госпрограмм, как отмечает «Интерфакс», говорилось, что программа развития пенсионной системы должна быть реализована в 2020-2035 годах. В более ранних версиях значились другие сроки.





Госпрограмму разрабатывали с начала 2010-х годов. Ее так и не утвердили, в том числе из-за разногласий по ее финансированию.







В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов говорил, что программа развития пенсионной системы должна быть утверждена через два месяца. Дроздов тогда отмечал, что в рамках программы к 2018 году размер пенсий должен вырасти до двух прожиточных минимумов пенсионера.





Средний размер пенсии в целом по России на начало года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14 тысяч 825 рубля. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в Томской области в начале года составлял 15 тысяч рублей. Средний размер социальной пенсии в регионе — 10 тысяч рублей.





В регионе прожиточный минимум для пожилых людей установлен — 8 512 рублей. В сравнении с прошлым годом он снизился на 408 рублей.