Медики: порядка 30 тысяч томичей болеют гепатитом С

Специалисты проанализировали данные 20 000 человек, сдавших анализы в 2018 году. По результатам лабораторной диагностики 5,7% томичей болеют гепатитом C. Если масштабировать эти цифры на население Томской области (547 000 по данным Росстата), получится порядка 31 000 человек. Пациентов, зараженных гепатитом B, меньше – 2,5%.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Накануне этой даты специалисты медицинской компании «ИНВИТРО» проанализировали, как часто тесты на наличие гепатитов B и C дают положительные результаты.

Чаще других вирус гепатита C специалисты ИНВИТРО обнаруживают у жителей Владивостока – 8,1%. Реже всех им болеют иркутяне – 4,1%. Ситуация с гепатитом B складывается иначе. Больше всего заболевших в Красноярске – 2,6%, меньше – снова в Иркутске – 1,1%.







При этом врачи подчеркивают, в России нет эпидемия гепатита — количество заболевших уже длительное время находится примерно на том же уровне.





«Тонкость лабораторного исследования на гепатит C в том, что маркером вируса служат антитела. Они обнаруживаются не только у текущих больных, но и у тех, кто переболел этим вирусом. Приблизительно 20-25% уже здоровых людей являются носителями антител в крови. Гепатит C зачастую проявляется бессимптомно. Из-за этой особенности вирус раньше называли «ласковым убийцей», – говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.





Гепатит B чаще всего проявляет себя бурно: у заболевших наблюдается пожелтение кожи, лица, глазных яблок и другие симптомы.





По мнению специалистов, гепатит давно перестал быть социальной болезнью: далеко не всегда вирус передается половым путем. Опасность может подстерегать везде, где возможен прямой контакт с кровью и нет специальных материалов. Например, в некоторых салонах красоты, у мастеров маникюра, в тату-салонах и других местах. Врачи советуют проходить тесты на гепатит раз в год.