«Медики не рабы»: сотрудники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске

Участники держали плакаты: «Достойная зарплата. Достойные условия труда. Достойная помощь», «Скорая — вставай с колен», «Скорой нужна помощь», «Медики не рабы», «Педиатров на скорой почти не осталось», «Ваши отчеты да в нашу жизнь» и другие.

Из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки на одного медика на новосибирской станции скорой неотложной помощи возник острый дефицит кадров, который ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов и самих медиков, — говорит врач и организатор пикета Сергей Комлев.

По словам организаторов, сегодня фельдшер с высшей категорией получает зарплату в районе 30 тысяч рублей, без категории — 24 тысячи рублей. Чтобы эта работа хоть как-то себя оправдывала, почти все работают на 1,5 ставках, но фактически трудятся за двоих. В таких условиях за 24 часа один новосибирский фельдшер скорой в одиночку успевает оказать помощь 22 пациентам.

Мы устали работать, как кони, не видя своих семей, гробя свое здоровье и рискуя пациентами, — говорит Сергей Комлев. – Если мы все напишем заявления о переходе на одну ставку, полагаю, в городе практически исчезнет одна смена, сейчас их три. Публичным выступлением мы хотим обратить внимание на проблему и потребовать устранения нарушений укомплектованности бригад и повышения уровня заработной платы на одну ставку, возвращения 100-процентной оплаты ночных часов.

Врач скорой также рассказал, что из-за регулярных смен и недостаточного отдыха медики сами часто болеют, что увеличивает нехватку врачей.





Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, бригада скорой медицинской помощи должна состоять минимум из двух медработников и водителя. По словам организаторов пикета, в Новосибирске большая часть бригад состоит из одного врача. При этом общее число укомплектованных бригад скорой должно быть на выезде не менее 170, но фактически в городе работает около 130 бригад.





В минздраве Новосибирска считают, что работников скорой помощи не хватает не только в Новосибирской области, но и в целом в России. По информации ведомства, нагрузка врачей составляет в среднем 15,8 вызова на 1 бригаду в сутки (на общепрофильную фельдшерскую бригаду — 16). А средняя заработная плата фельдшеров выездных бригад составляет 38 тысяч рублей, врачей — 70 тысяч рублей.