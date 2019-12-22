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22 декабря,
2019
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Новости

«Медики не рабы»: сотрудники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новосибирские сотрудники скорой помощи потребовали повысить зарплаты. Об этом пишет Тайга.инфо. В пикет вышли действующие врачи, пациенты и жители Новосибирска. 


Участники держали плакаты: «Достойная зарплата. Достойные условия труда. Достойная помощь», «Скорая — вставай с колен», «Скорой нужна помощь», «Медики не рабы», «Педиатров на скорой почти не осталось», «Ваши отчеты да в нашу жизнь» и другие.

«Медики не рабы»: сотрудники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске
Фото: Ярослав Власов

Из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки на одного медика на новосибирской станции скорой неотложной помощи возник острый дефицит кадров, который ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов и самих медиков, — говорит врач и организатор пикета Сергей Комлев.

По словам организаторов, сегодня фельдшер с высшей категорией получает зарплату в районе 30 тысяч рублей, без категории — 24 тысячи рублей. Чтобы эта работа хоть как-то себя оправдывала, почти все работают на 1,5 ставках, но фактически трудятся за двоих. В таких условиях за 24 часа один новосибирский фельдшер скорой в одиночку успевает оказать помощь 22 пациентам. 

Мы устали работать, как кони, не видя своих семей, гробя свое здоровье и рискуя пациентами, — говорит Сергей Комлев. – Если мы все напишем заявления о переходе на одну ставку, полагаю, в городе практически исчезнет одна смена, сейчас их три. Публичным выступлением мы хотим обратить внимание на проблему и потребовать устранения нарушений укомплектованности бригад и повышения уровня заработной платы на одну ставку, возвращения 100-процентной оплаты ночных часов. 

Врач скорой также рассказал, что из-за регулярных смен и недостаточного отдыха медики сами часто болеют, что увеличивает нехватку врачей. 


Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, бригада скорой медицинской помощи должна состоять минимум из двух медработников и водителя. По словам организаторов пикета, в Новосибирске большая часть бригад состоит из одного врача. При этом общее число укомплектованных бригад скорой должно быть на выезде не менее 170, но фактически в городе работает около 130 бригад. 


В минздраве Новосибирска считают, что работников скорой помощи не хватает не только в  Новосибирской области, но и в целом в России. По информации ведомства, нагрузка врачей составляет в среднем 15,8 вызова на 1 бригаду в сутки (на общепрофильную фельдшерскую бригаду — 16). А средняя заработная плата фельдшеров выездных бригад составляет 38 тысяч рублей, врачей — 70 тысяч рублей.

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