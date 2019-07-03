Медики напоминают об осторожности перед началом сезона энтеровируса

Главный томский педиатр Светлана Рубейкина напомнила о том, что нужно соблюдать меры предосторожности перед началом сезона энтеровирусной инфекции.





«В разгар лета традиционно возрастают и риск, и число заражений энтеровирусной инфекцией — «болезнью грязных рук». Чаще всего болеют дети, пренебрегающие правилами личной гигиены и отдыхающие на прудах и озерах, где не разрешено купаться. Заразиться можно и при контакте с больным, через уже загрязненные предметы обихода», — сказала главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина.





Врач отметила, что у энтеровируса есть и схожие, и различные — в зависимости от вида инфекции — проявления. Первые признаки заболевания — повышение температуры, головная боль, рвота, боль и появление пузырьков в горле, высыпаний на коже, жидкий стул. При появлении этих признаков необходимо сразу же обращаться за медпомощью.





Чтобы избежать заражения, нужно тщательно мыть руки перед едой, после посещения туалета и прогулок на улице. Всегда мыть овощи и фрукты безопасной водой и по возможности обдавать их кипятком. Также специалисты советуют не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и употреблять только кипяченую или питьевую бутилированную воду. Не нужно допускать, чтобы ребенок пил воду из рек и озер.