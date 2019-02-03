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03 февраля,
2019
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МЧС призывает не пить алкоголь во время холодов в Сибири

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях температура воздуха 1−4 февраля составит -35…-40ºC, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.  Ведомство дает рекомендации, как защититься от морозов.

МЧС призывает не пить алкоголь во время холодов в Сибири

1. Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде, обязательно носите шапку и шарф. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног, надевайте теплые варежки. На морозе не носите металлические украшения. Обувь должна быть свободной, прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро.


2. Откажитесь от алкоголя, это создает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. Питайтесь полноценно. Еда — источник тепла. Если вы замерзли, перекусите чем-нибудь горячим или выпейте горячий чай. Не курите, особенно на морозе.


3. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если все это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение.


4. По возможности откажитесь от поездок на автотранспорте, особенно на дальние расстояния. МЧС просит жителей не выходить в период сильных морозов на лед водоемов.


5. Пострадавший [от обморожения] должен находиться в тепле. Главное — не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное — это достаточно распространенная ошибка. Не делайте также человеку массаж, не растирайте снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами. Растирание снегом опасно, так как кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего в ранки может попасть инфекция.

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