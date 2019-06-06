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06 июня,
2019
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МЧС: Ночью пожарная машина с трудом может проехать к томской многоэтажке

Влада Самойленко
Влада Самойленко
56 минут назад

Сотрудники МЧС рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются при тушении пожаров.

МЧС: Ночью пожарная машина с трудом может проехать к томской многоэтажке

«Основной проблемой при тушении пожаров в многоквартирных жилых фондах являются проезды. В ночное время в Томске проезды к жилым домам практически непреодолимы для пожарной машины», — рассказал начальник отдела госнадзора в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального МЧС Алексей Пашин.


По его словам, председатели ТСЖ или УК устанавливают блоки, шлагбаумы или бетонные ограждения, которые препятствуют проезду техники. Ситуацию усугубляют несанкционированные парковки, которые появляются вдоль блоков и также мешают проезду. Жильцы домов нередко пишут жалобы в МЧС, и тогда ведомство проводит эксперимент — на месте выясняет, сможет ли проехать пожарный автомобиль. 


Если пожарный автомобиль не может проехать, то это фиксируется на фото, а затем составляется административный акт и выдается предписание освободить проезд. Полученная информация передается УК или в администрацию района. При выявлении конкретного лица выдается предупреждение о недопустимости нарушения закона, а нарушитель привлекается к ответственности. Затем в течение двух месяцев проезд должен быть освобожден.


Обеспечивать безопасность и контролировать данную ситуацию должна администрация района. Однако опыт показывает, что через некоторое время блоки появляются вновь.

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