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29 июня,
2019
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МЧС: из-за наводнения в Иркутске перекрыта федеральная трасса «Сибирь»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Как сообщают в ГУ МЧС по Томской области, ограничено движение на участке 1477-1496 км трассы  Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Объезда данного участка нет.

МЧС: из-за наводнения в Иркутске перекрыта федеральная трасса «Сибирь»
Фото: ГУ МЧС по Томской области

Всю дополнительную информацию по работе дорожных магистралей можно уточнить на сайте автодорог Иркутской области «Прибайкалье», говорится на сайте ГУ МЧС по Томской области.


Напомним, в Иркутской области после подъема воды в реках было затоплено более 2,5 тысяч домов, населенные пункты обесточены.


Наводнение произошло в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. На территории Иркутской области действует режим ЧС.


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