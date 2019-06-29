МЧС: из-за наводнения в Иркутске перекрыта федеральная трасса «Сибирь»

Как сообщают в ГУ МЧС по Томской области, ограничено движение на участке 1477-1496 км трассы Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Объезда данного участка нет.

Всю дополнительную информацию по работе дорожных магистралей можно уточнить на сайте автодорог Иркутской области «Прибайкалье», говорится на сайте ГУ МЧС по Томской области.





Напомним, в Иркутской области после подъема воды в реках было затоплено более 2,5 тысяч домов, населенные пункты обесточены.





Наводнение произошло в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. На территории Иркутской области действует режим ЧС.





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