Добрые новости
27 сентября,
2019
1
фото
Новости

МЧС хочет привлекать к уголовное ответственности за курение на балконах

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает Lenta.ru.


В ведомстве пояснили, что уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.

МЧС хочет привлекать к уголовное ответственности за курение на балконах

Ранее в МЧС сообщили, что нарушение новых правил противопожарной безопасности в жилых домах грозит физическим лицам предупреждением либо штрафом в размере до трех тысяч рублей. Если нарушение стало причиной пожара, размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей.


В МЧС добавили, что новые правила запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконе жилого дома, общежития или гостиницы. Эти действия будут считаться использованием открытого огня.


О скором вступлении в силу новых норм противопожарной безопасности, вводящих запрет на использование на балконах и лоджиях открытого огня, стало известно 26 сентября. Инициатором изменений в законодательстве выступило МЧС России.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.