МЧС хочет привлекать к уголовное ответственности за курение на балконах

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает Lenta.ru.







В ведомстве пояснили, что уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.