МЧС: дым от лесных пожаров в Восточной Сибири вернулся в Томск
Вечером в субботу появились сообщения о дымке в небе над Томском в соцсетях. В МЧС рассказали, что дымка от лесных пожаров в Восточной Сибири вернулась в Томск.
«Дымка в Томске появилась вместе с ветром от действующих природных пожаров в восточных регионах Сибири», — сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Евгений Пинчуков.
Он отметил, что сейчас на территории Томской области действует один лесной пожар в Верхнекетском районе площадью 0,7 га, он локализован.
По данным сервиса CityAir, который информирует о состоянии воздуха в атмосфере, на 18 августа уровень загрязнения в Томске равен пяти баллам («Нездоровый»). В отдельных районах города степень загрязнения равна семи баллам.
Накануне томские спасатели вернулись из Красноярского края, где тушили пожары. По информации МЧС, природные пожары в Богучанском районе ликвидированы.
«Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но в случае ухудшения ситуации силы и средства МЧС России вновь готовы оказать помощь», — подтвердили в МЧС.
В конце июля в Томске, как и сейчас, местные жители уже жаловались на дым, который принес ветер из восточных регионов Сибири.
Медики советуют как можно чаще проводить влажную уборку помещений, во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные марлевые маски; по возможности минимизировать время пребывания на улице.
Чиновники не тушили большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала 1 208 330 подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.
По информации пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, режим ЧС введен в четырех регионах России: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в двух районах Республики Бурятия.
На 18 августа наибольшая площадь пожаров, которые не тушат, фиксируется в Якутии: там 142 пожара на площади, пройденной огнем, 843 155 га. В Красноярском крае — 10 пожаров на землях площадью 195 743 га. В Иркутской области действует 15 пожаров площадью 127 га.
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