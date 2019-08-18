МЧС: дым от лесных пожаров в Восточной Сибири вернулся в Томск

Вечером в субботу появились сообщения о дымке в небе над Томском в соцсетях. В МЧС рассказали, что дымка от лесных пожаров в Восточной Сибири вернулась в Томск.





«Дымка в Томске появилась вместе с ветром от действующих природных пожаров в восточных регионах Сибири», — сказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Евгений Пинчуков.





Он отметил, что сейчас на территории Томской области действует один лесной пожар в Верхнекетском районе площадью 0,7 га, он локализован.





По данным сервиса CityAir, который информирует о состоянии воздуха в атмосфере, на 18 августа уровень загрязнения в Томске равен пяти баллам («Нездоровый»). В отдельных районах города степень загрязнения равна семи баллам.