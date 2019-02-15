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15 февраля,
2019
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МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в Красноярске

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

Бытовой газ взорвался в одной из квартир трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. Под завалами найдены тела двух погибших. 

МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в Красноярске
Фото: vk.com/vatalend

14 февраля «в 21:10 по красноярскому времени в одном из районов города в результате хлопка бытового газа в одной из квартир жилого трехэтажного дома произошло обрушение шести квартир с первого по третий этажи», — говорится в сообщении. 

В разборе завалов участвовали 193 человека и 43 единицы техники. На сегодня, 15 февраля, запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством мэра Красноярска.


Ранее сообщалось, что из дома спасли 12 человек, двое из которых дети. В 00:53 по красноярскому времени представитель регионального СК РФ Ольга Шаманская рассказала, что под завалами могут быть люди.


«Предварительно установлено, что дом многоквартирный, в нем порядка 30 квартир, — рассказала Шаманская. — Один собственник, который либо сдавал в аренду, либо частично продал эти квартиры. На данный момент обнаружено тело погибшей женщины. <…> На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками, и собака показывает, что на данный момент под завалами еще могут быть люди».

Видео: Комсомольская правда - Красноярск

Как сообщает телекомпания ТВК6, красноярские следователи начали проверку по факту взрыва газа. Специалисты сейчас проводят опрос очевидцев, чтобы установить точную причину происшествия. Газовый баллон принадлежал одному из жильцов и был размещен на 2 этаже здания. Сам дом не был газифицирован.

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