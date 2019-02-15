МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в Красноярске

Бытовой газ взорвался в одной из квартир трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. Под завалами найдены тела двух погибших.

14 февраля «в 21:10 по красноярскому времени в одном из районов города в результате хлопка бытового газа в одной из квартир жилого трехэтажного дома произошло обрушение шести квартир с первого по третий этажи», — говорится в сообщении.

В разборе завалов участвовали 193 человека и 43 единицы техники. На сегодня, 15 февраля, запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством мэра Красноярска.





Ранее сообщалось, что из дома спасли 12 человек, двое из которых дети. В 00:53 по красноярскому времени представитель регионального СК РФ Ольга Шаманская рассказала, что под завалами могут быть люди.







«Предварительно установлено, что дом многоквартирный, в нем порядка 30 квартир, — рассказала Шаманская. — Один собственник, который либо сдавал в аренду, либо частично продал эти квартиры. На данный момент обнаружено тело погибшей женщины. <…> На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками, и собака показывает, что на данный момент под завалами еще могут быть люди».