МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в Красноярске

Бытовой газ взорвался в одной из квартир трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. Под завалами найдены тела двух погибших.
14 февраля «в 21:10 по красноярскому времени в одном из районов города в результате хлопка бытового газа в одной из квартир жилого трехэтажного дома произошло обрушение шести квартир с первого по третий этажи», — говорится в сообщении.
В разборе завалов участвовали 193 человека и 43 единицы техники. На сегодня, 15 февраля, запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством мэра Красноярска.
Ранее сообщалось, что из дома спасли 12 человек, двое из которых дети. В 00:53 по красноярскому времени представитель регионального СК РФ Ольга Шаманская рассказала, что под завалами могут быть люди.
«Предварительно установлено, что дом многоквартирный, в нем порядка 30 квартир, — рассказала Шаманская. — Один собственник, который либо сдавал в аренду, либо частично продал эти квартиры. На данный момент обнаружено тело погибшей женщины. <…> На месте работают сотрудники МЧС и кинологи с собаками, и собака показывает, что на данный момент под завалами еще могут быть люди».
Как сообщает телекомпания ТВК6, красноярские следователи начали проверку по факту взрыва газа. Специалисты сейчас проводят опрос очевидцев, чтобы установить точную причину происшествия. Газовый баллон принадлежал одному из жильцов и был размещен на 2 этаже здания. Сам дом не был газифицирован.