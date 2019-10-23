Матвиенко: В Томской области недостаточный уровень доходов

Для такой высокоразвитой области уровень доходов населения недостаточен на сегодня, — подчеркнула Матвиенко. — Я посмотрела социологические опросы, люди справедливо в качестве недостатка на первое место ставят невысокий уровень доходов. Если я не ошибаюсь, средняя зарплата сейчас 41 тысяча рублей. А сколько людей получают меньше этой суммы?

В настоящее время Томская область входит в число регионов, где реализуется пилотный проект по борьбе с бедностью. Президент России Владимир Путин отмечал, что Томская область — это один из немногих регионов, где реально работают механизмы по борьбе с бедностью.





По данным Росстата, число бедных в Томской области оценивается в 17,5 % от общей численности населения. В 2016 году Томская область вошла в первую двадцатку бедных регионов с показателем малоимущего населения в 16,4 %.





По прогнозам властей, к 2020 году средняя зарплата в Томской области должна вырасти до 54,3 тысячи рублей. При этом за первое полугодие зарплата у жителей Томской области выросла всего на 4,1 %. Это 82 место из 85 в рейтинге российских регионов по темпам роста заработной платы. Средняя зарплата у жителей Томской области, по данным авторов рейтинга, составляет 37,6 тысячи рублей.