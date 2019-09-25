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25 сентября,
2019
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Матвиенко потребовала решить проблему нехватки жизненно важных лекарств

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выяснить причину, по которой в аптеках регулярно не хватает жизненно важных препаратов. Соответствующее заявление Матвиенко сделала в ходе заседания палаты парламента. Об этом сообщает РБК.

Матвиенко потребовала решить проблему нехватки жизненно важных лекарств

«С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты», — отметила Матвиенко. Спикер потребовала найти причину нехватки, заключается ли она в финансировании, логистике, нечестной конкуренции, неправильном планировании или недостатках нормативно-правового регулирования.


Кроме того, Матвиенко напомнила о проблеме дороговизны и недоступности многих жизненно важных лекарств.


В августе аналитическая компания DSM Group подсчитала рост стоимости жизненно необходимых лекарств. Согласно анализу, стоимость жизненно важных лекарств до 50 руб. увеличилась на 8,9% за год, почти в два раза обогнав скорость инфляции. Все жизненно важные лекарства стали дороже на 1,7%.


В сентябре Минздрав начал готовить реформу системы предоставления лекарств, целью которой является обеспечение жизненно важными лекарствами всех в них нуждающихся. Сейчас доступ к бесплатным лекарствам имеют около 19% россиян.

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