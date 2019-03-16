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Математики ТГУ отметили международный день числа Пи
50 минут назад
Механико-математический факультет и Региональный научно-образовательный математический центр ТГУ отметили международный день числа пи. День числа пи отмечают каждый год 14 марта.
Сотрудники факультета организовали экскурсии для школьников, провели интеллектуальную игру «Что? Где? Когда» и математический квест «По следам числа пи». Также математики записали мини-лекцию, в которой рассказали несколько фактов об этом числе.
Сегодня Meduza сообщила о новом рекорде: сотрудница компании Google вычислила значение числа пи до 31,4 триллиона знаков после запятой. Предыдущий рекорд, по данным издания, в 2016 году установил математик Питер Труб. Он вычислил 22,4 триллиона знаков числа пи.
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