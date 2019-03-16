Математики ТГУ отметили международный день числа Пи

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Механико-математический факультет и Региональный научно-образовательный математический центр ТГУ отметили международный день числа пи. День числа пи отмечают каждый год 14 марта.

Фото: пресс-служба ТГУ

Сотрудники факультета организовали экскурсии для школьников, провели интеллектуальную игру «Что? Где? Когда» и математический квест «По следам числа пи». Также математики записали мини-лекцию, в которой рассказали несколько фактов об этом числе.

Видео: пресс-служба ТГУ