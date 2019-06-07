Мастер-классы по цигун и новые волейбольные площадки: пляжный сезон стартует в Томске

Почва и вода в районе пляжа соответствуют норме. Для комфортного и безопасного отдыха горожан на пляже установили кабинки для переодевания, туалет, размещены бесплатные лежаки. Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник.





В этом году инфраструктура городского пляжа пополнилась двумя новыми волейбольными площадками, сделанными по всем стандартам федерации волейбола, также отремонтировано старое волейбольное поле. Теперь одновременно игры по пляжному волейболу могут проходить на трех новых площадках.





В конце июня на пляже начнутся занятия по йоге и оздоровительной восточной гимнастике цигун. С июля по выходным будут проходить мастер-классы от трайбл-студии «NOMADANCE». Присоединиться ко всем оздоровительным практикам отдыхающие смогут бесплатно.





С 23 июня на пляже заработает «Библиотека на песке». В этой зоне в любое время работы пляжа можно будет насладиться чтением литературы или при желании забрать понравившуюся книгу домой. Любой желающий также может принести и оставить в дар для «Библиотеки на песке» издания из своей домашней библиотеки. Каждые выходные планируется устраивать интересные мероприятия для маленьких томичей: игры, соревнования, танцы.





Добраться до городского пляжа можно на «речном трамвайчике» от Речного вокзала (Набережная реки Томи), который будет курсировать каждые полчаса с 10 часов до 19:30 ежедневно. Последний рейс в обратном направлении – в 20:30. Стоимость билета для взрослых – 50 рублей, для детей – 25 рублей, дети до 5 лет бесплатно. Также добраться до пляжа можно на автобусе № 37 (ост. «Мичуринская»). Для автомобилей предусмотрена комфортная бесплатная парковка.