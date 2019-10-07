Массовая драка произошла возле крупнейшего рынка в Новосибирске

Полиция Новосибирска задержала 50 человек после массовой драки, произошедшей рядом с Хилокским городским рынком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Тайга.Инфо» сообщает со ссылкой на источник, что драка началась из-за конфликта двух торговцев, один из которых отказался платить другому за аренду склада.







«Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался еще 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился», — рассказал источник.







Источник редакции в силовых структурах говорил, что «была разборка двух групп между собой». «Туда поехал участковый, толпа пошла на него. Он открыл стрельбу в воздух», — уточнял он.







Полиция прокомментировала конфликт в районе Хилокского рынка в Новосибирске. Спор, во время которого пострадал человек, мог произойти на «бытовой почве».





«Сегодня около 15:00 на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — говорится в заявлении ГУ МВД по Новосибирской области. — В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства и причину произошедшего».





В результате драки пятеро человек получили ранения от резиновых пуль, двое из них госпитализированы, сообщили в местном Минздраве.

