Добрые новости
07 октября,
2019
1
фото
Новости

Массовая драка произошла возле крупнейшего рынка в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Полиция Новосибирска задержала 50 человек после массовой драки, произошедшей рядом с Хилокским городским рынком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Массовая драка произошла возле крупнейшего рынка в Новосибирске

«Тайга.Инфо» сообщает со ссылкой на источник, что драка началась из-за конфликта двух торговцев, один из которых отказался платить другому за аренду склада.


«Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался еще 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился», — рассказал источник.


Источник редакции в силовых структурах говорил, что «была разборка двух групп между собой». «Туда поехал участковый, толпа пошла на него. Он открыл стрельбу в воздух», — уточнял он.


Полиция прокомментировала конфликт в районе Хилокского рынка в Новосибирске. Спор, во время которого пострадал человек, мог произойти на «бытовой почве».


«Сегодня около 15:00 на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — говорится в заявлении ГУ МВД по Новосибирской области. — В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства и причину произошедшего».


В результате драки пятеро человек получили ранения от резиновых пуль, двое из них госпитализированы, сообщили в местном Минздраве.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.