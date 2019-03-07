Масленичные гуляния в Томске: где, как и когда встретить весну

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В этом году масленичная неделя выпала на 4 -10 марта. На некоторых городских площадках гуляния начались в будни, однако большинство крупных событий нашего города приходятся на выходные. Читайте в нашей афише, как, где и когда встретить весну в Томске и окрестностях.

Краеведческий музей

Первыми весну начали встречать в Краеведческом музее. В залах музея для гостей проводят традиционные масленичные игры и мастер-классы, водят хороводы и поят чаем с блинами. Вместе с сотрудниками музея гости смастерят чучело, которое потом сожгут. Для того, чтобы поучаствовать в праздновании, необходимо предварительно записаться у сотрудников музея по телефону, так как гуляния организуются для групп. Также в музее можно уточнить и стоимость участия.

Гостей примут 10 марта.

Масленица в «Околице»

Сельский парк «Околица» приглашает узнать об истоках появления праздника, названиях и традициях встречи в Европе. Также в программе, по словам организаторов, веселые игры, познавательные викторины, мастер-классы, катание на лошадях и хаски, ярмарка, народные забавы, музицирование на ложках, шуточные «полеты» на метле. «Активные участники мероприятия будут отмечены сладкими призами. В финале все желающие смогут вместе нарядить куклу Весну и проводить Зиму веселыми шутками. Завершит программу сожжение чучела Масленицы в сквере около библиотеки», — анонсируют организаторы.

Когда: 9 марта с 12 до 14 часов. Стоимость билета: 50 рублей

Адрес парка: село Зоркальцево, улица Садовая, 1а. Уточнить информацию можно у организаторов по телефонам: 8 913 829 93 45 , 8-913-856-20-00, 60-91-69

Городские гуляния на Новособорной

Городские гуляние пройдут в воскресенье, 10 марта. Начало в 13.00. Во время праздника на площади будут работать несколько тематических зон. Гостей ждет встреча с огромным медведем, игры с парашютом, гигантской скакалкой, «печь ловкача». В спортивной зоне томичи смогут помериться силами в перетягивании каната и рывке гири. Томская федеация гиревого спорта проведет мастер-классы. Третья площадка называется «Солнечное настроение» — с ростовыми куклами, ботинками Гулливера, лыжными гонками и «таинственным тонеллем».

Масленица на Воскресенской горе

Здесь томичей ждет праздник для всей семьи с веселыми играми, традиционными забавами, соревнованиями по спуску с горы и призами для самых быстрых и смелых. Гости посоревнуются в поедании блинов на скорость. В здании музея можно смастерит куклу-масленичку, которая исполняет желания. Участие в празднике — бесплатно.

Где: Восресенкая гора, Музей истории Томска Когда: Воскресенье, 10 марта, 12.00 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 65-72-55

Масленица на ипподроме

Конный клуб «Баланс» приглашает встретить весну на ипподроме. Там для гостей готовят гуляния, хороводы, горячий час с блинами, показательные выступления, катание на лошадях. Желающие смогут пройти с экскурсией по ипподрому. В финале праздника гости сожгут чучело.

Где: переулок Нижний, 29 Когда: 10 марта в 12.00

Фото: конный клуб "Баланс"

«Автомасленица» в Зоркальцево

9 марта томичи смогут отметить Масленицу экстремальными гонками на автомобилях.

«Именно там, на традиционном месте, где мы ломаем автомобили и психику участникам, питая энергией зрителей, Вас ждут автомобильные гонки на «выживание» выбывание, конкурсы и развлечения от организаторов, разные вкусности от местных жителей и подарки от наших Партнеров и Спонсоров», - пишут организаторы.

Соревнования пройдут в трех классах: стандарт, подготовленные и профи. Одним из самых зрелищных событий праздника, по словам организаторов, станет джип-спринт по замкнутой трассе.

Для участия в заездах необходима предварительная регистрация, подать заявку можно в группе мероприятия. Уточнить информацию можно по телефонам: 8-952-801-04-32. Заезды начнутся в 11.00

Фото: Автоклуб Томск 4х4

Университетская масленица

Встретить весну со студентами ТГУ можно 10 марта на стадионе вуза в 12.00. Гости могут покататься на собаках, посмотреть на масленичный поезд и представление Петрушки, помериться друг с другом силой и ловкостью и полакомиться блинами. Университет приглашает молодые семейные пары принять участие в традиционном обряде – величании молодоженов. Здесь же будут работать спортивная площадка с традиционными перетягиванием каната, боями подушками, метанием валенков. На детской площадке малыши посоревнуются в метании снежков, прыжках в мешках, катании на плюшках. Абсолютно все гости полакомятся блинами, пирогами, чаем, кофе и другими угощениями.

Где: Стадион ТГУ, Аркадия Иванова, 12

