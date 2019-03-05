Масленичная статистика: Блин в Томске обходится дороже, чем в среднем по России

Стоимость одного блина в Томске — 4 рубля 20 копеек. Эта цифра выше, чем в средняя по России, которую выяснили эксперты портала РИА Новости .

Для расчета средней стоимости масленичного угощения брался традиционный рецепт теста для 20 блинов. Оно состоит из муки — 250 граммов, двух яиц, 400 мл молока, 50 граммов сливочного масла и 50 граммов сахара.

«Аналитики использовали данные кассовых чеков с 70 тысяч терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России», — говорится в результатах исследования.





Средняя российская стоимость одного домашнего блина весом 40 граммов равна 3 рублям и 70 копейкам. Российская семья сможет позавтракать 20 домашними блинами в среднем за 73 рубля 70 копеек. Самым дорогим в стране блин оказался в Кировской области — 5 рублей и 100 рублей за 20 блинов. Самым дешевым в Воронеже — 3 рубля 15 копеек, 20 блинов для воронежской семьи будут стоить 63 рубля. Столичные жители отведают домашний блин за 4 рубля 75 копеек, а позавтракают за 94 рубля 90 копеек, в Петербурге блин стоит 4 рубля 87 копеек, а 20 блинов — 97,31 рублей.