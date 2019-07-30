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30 июля,
2019
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Маршрутный автобус с 23 пассажирами столкнулся с «Газелью» на Иркутском тракте

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Автобус с пассажирами попал в аварию на Иркутском тракте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Маршрутный автобус с 23 пассажирами столкнулся с «Газелью» на Иркутском тракте
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ДТП произошло 30 июля 2019 года около 13 часов 19 минут по ул. Иркутский тракт, 15. По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054 столкнулся с ГАЗ-3302.


«В салоне автобуса находились 23 человека. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.


На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Маршрутный автобус с 23 пассажирами столкнулся с «Газелью» на Иркутском тракте
Маршрутный автобус с 23 пассажирами столкнулся с «Газелью» на Иркутском тракте
Маршрутный автобус с 23 пассажирами столкнулся с «Газелью» на Иркутском тракте
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