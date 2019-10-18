«Маршмеллина» на башне. В Томске стартует IX Всероссийский фестиваль науки
Башня из спагетти, скотча и веревки. Вершину башни должна обязательно украсить «маршмеллина». Таково одно из заданий для участников XI Всероссийского фестиваля науки, который пройдет в Томске с 21 по 26 октября.
Фестиваль науки откроет акция «Сладкое взамен на научный факт», которая с 14:00 14:30 пройдет на площадке перед 19 корпусом ТПУ (ул. Усова, 4а), вход свободный. Нетривиальный научный факт можно будет обменять на вкусные яблоки или «технологичное сладкое», говорится в анонсе акции.
На фестивале пройдут образовательные мероприятия для школьников, студентов, жителей и гостей города: мастер-класс «От умных гаджетов к профессиональным исследованиям», Школа медицинских писателей, экскурсии в лаборатории ТГАСУ, подвижная лекция-игра «Театр нанотехнологий». У участников будет возможность пройти однодневную стажировку в СибГМУ, посетить мастер-класс «Создание своей AR-карточки», экскурсию по клеточной лаборатории, шоу химических экспериментов «Свидание с Менделеевым» и многое другое.
Вход свободный, но необходима предварительная запись. Подробная программа и ссылки на регистрацию здесь.
Ожидается, что участниками фестиваля станут примерно 1000 школьников 13-18 лет, 500 студентов 18-24 лет и примерно столько же жителей и гостей города.
Организаторы фестиваля в Томской области – департамент науки и высшего образования администрации Томской области, НИ ТПУ, НИ ТГУ, СибГМУ, ТГАСУ, ТУСУР, ТГПУ, Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, Информационный центр по атомной энергии, детский технопарк «Кванториум».
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