Маркетологи назвали томских женщин самыми неалчными

Эксперты независимого маркетингового агентства ZOOM MARKET провели независимый социологический опрос о том, по каким критериям жительницы российских городов выбирают мужчин.





В частности, у женщин спрашивали, имеет ли для них значение финансовое положение мужчины, его социальный статус и возраст. По результатам опроса оказалось, что самые алчные женщины живут в Саранске, Москве, Краснодаре, Иваново.





Томск вместе с Пензой и Нижним Новгородом находится на трех последних местах рейтинга.