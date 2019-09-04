Маркетологи назвали томских женщин самыми неалчными

Эксперты независимого маркетингового агентства ZOOM MARKET провели независимый социологический опрос о том, по каким критериям жительницы российских городов выбирают мужчин.
В частности, у женщин спрашивали, имеет ли для них значение финансовое положение мужчины, его социальный статус и возраст. По результатам опроса оказалось, что самые алчные женщины живут в Саранске, Москве, Краснодаре, Иваново.
Томск вместе с Пензой и Нижним Новгородом находится на трех последних местах рейтинга.
«Главными критериями при выборе мужчины стали: любовь (62%), надежность (19%), доход (7%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%)», — отметили авторы исследования.
Опрос проводился методом личного интервью среди жительниц 28 городов России. Общая выборка интервью — 3360 человек из 28 городов России.