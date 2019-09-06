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06 сентября,
2019
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Марафон новостроек в Томске: в следующий раз будет дороже

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Найти свою новостройку за 17 628* рублей в месяц без первоначального взноса — сегодня это реально. 7 сентября в удобное для вас субботнее время — в 10:30 — на комфортабельном автобусе за три часа вы посетите все новостройки Томска. «Марафон новостроек» в Томске: всего за один день вы сможете выбрать новостройку.

Марафон новостроек в Томске: в следующий раз будет дороже

Сегодня банки снижают ставки, а вместе с тем растет спрос на квартиры. Появились новые интересные программы.

Так, Газпромбанк совместно с ТДСК запустили уникальную программу — «Ипотека без первоначального взноса». Вы можете приобрести однокомнатную квартиру в новостройке, не имея никаких накоплений, с ежемесячным платежом от 17 628 рублей.


Заработала ипотека с льготной процентной ставкой 4,9 %*, для семей с двумя детьми, в которых второй ребенок родился с 01.01.2018 по 31.12.2022 года.


Кроме того, сейчас происходит переход на новую систему работы застройщиков (переход от долевой схемы к проектному финансированию). Благодаря новой схеме деньги придется застройщику брать не с людей, а в банке под коммерческий процент.

Эти меры привели к подорожанию квадратных метров нового жилья с середины 2018 года. Рост цен продолжается и по настоящий момент, кроме того, прогнозируется и дальнейшее повышение цен.


Не упустите момент купить новостройку со скидкой без вложения собственных средств!


Поехали с нами, и вы увидите:


  • жилые комплексы: Радонежский, Ласточка, Зеленые Горки, Северный Парк, Южные Ворота, ЖК «На Сибирской», Дубовый, Матросова, Шпальный;
  • степень готовности домов и инфраструктуру новых районов;
  • посетите несколько квартир-новостроек различных планировок;
  • всю информацию об условиях приобретения новостроек в ипотеку и получите скидку на процентную ставку от банка-партнера.


По завершении экскурсии вы получите журнал с планировками и ценами всех новостроек, расчетами ипотеки.


Участие и оформление квартир бесплатно. Количество мест ограничено.


Регистрация по телефону 230-300. Подробности на марафонновостроек.рф.


* Расчет представлен по программе Газпромбанка «Ипотека без первоначального взноса» для однокомнатной квартиры стоимостью 1,78 миллиона рублей, срок кредитования – 30 лет, процентная ставка  – 11,5 %.


Более подробную информацию можно получить по телефону 977-226 и на сайте an-center.ru/ipoteka.


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