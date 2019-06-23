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23 июня,
2019
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Новости

Марафон «Экодвор»: томичам предлагают провести праздник раздельного сбора мусора

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Общероссийский проект «Экодвор» призывает жителей Томской области организовать в своих дворах экологические праздники и научить горожан разделять сбор отходов.


Провести «Экодвор» может любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатные обучающие материалы.

Марафон «Экодвор»: томичам предлагают провести праздник раздельного сбора мусора
Фото: Зеленое движение России ЭКА

Организаторы предлагают на празднике устроить мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки и интерактивные мероприятия: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.


Напомним, в Томской области с января 2019 года реализуется мусорная реформа. По последним данным, областные власти закупят порядка 8 тысяч мусорных контейнеров. В бюджет направят больше 35 млн рублей на эти цели.


Также томичи могут сдавать уже рассортированный мусор в компанию «Чистый мир». 

Организация занимается переработкой мусора в полезный материал для производства новых вещей.


Движение ЭКА - межрегиональная экологическая общественная организация, активисты ЭКА в регионах реализуют местные проекты и работают над локальными экологическими проблемами, в том числе организуют «Экодвор».


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