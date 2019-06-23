Марафон «Экодвор»: томичам предлагают провести праздник раздельного сбора мусора

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Общероссийский проект «Экодвор» призывает жителей Томской области организовать в своих дворах экологические праздники и научить горожан разделять сбор отходов.

Организаторы предлагают на празднике устроить мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки и интерактивные мероприятия: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.





Напомним, в Томской области с января 2019 года реализуется мусорная реформа. По последним данным, областные власти закупят порядка 8 тысяч мусорных контейнеров. В бюджет направят больше 35 млн рублей на эти цели.





Также томичи могут сдавать уже рассортированный мусор в компанию «Чистый мир».

Организация занимается переработкой мусора в полезный материал для производства новых вещей.





Движение ЭКА - межрегиональная экологическая общественная организация, активисты ЭКА в регионах реализуют местные проекты и работают над локальными экологическими проблемами, в том числе организуют «Экодвор».



