Маленькому томичу нужна помощь в лечении лейкоза

Маленькому томичу Владимиру Баринову с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» нужна помощь, сообщает сайт благотворительного фонда имени Алены Петровой. На весь период лечения нужно собрать 400 тысяч рублей.

По словам мамы Владимира, проблемы со здоровьем у мальчика начались в последний год. В июле мальчик заболел, врачи поставили ему диагноз ОРВИ, после — инфекционный мононуклеоз. Ребенка лечили, но его состояние не улучшалось. Тогда Владимира еще раз отправили на анализ крови и поставили ему диагноз «лейкоз».

Как? За что? Почему? Ответа я не находила, — пишет мама Владимира Баринова. — Днем, пока ребенок видит меня и мое лицо, нужно улыбаться и держать себя в руках, ведь ему и так не сладко. Он с трудом понимает, что такое лейкоз, зачем он здесь, в этой палате, зачем все эти неприятные процедуры, ему нужны моя поддержка и положительный настрой. И только когда он спит, можно дать волю своим обессиленным в недоумении чувствам.

Сейчас Владимир лечится в стационаре, далее ему предстоит два года лечиться амбулаторно. На весь курс лечения ребенку необходимо импортное лекарство, которое безболезненно вводится и лучше переносится организмом. Деньги также нужны на аренду квартиры рядом с больницей.





«Нужно 400 000 рублей. Для меня это огромные деньги, — пишет мама больного мальчика. — Родственников у меня не много, они нас навещают, приносят передачи и все необходимое, но помочь материально они не могут. Сейчас я неотлучно нахожусь в больнице, ухаживаю за моим мальчиком, не могу работать и даже не могу снять нам жилье. Пожалуйста, помогите нам в нашей трудной жизненной ситуации!».





В данный момент собрано 50 тысяч рублей из требующихся 400. Пожертвовать деньги на лечение Владимира можно на сайте Фонда имени Алены Петровой.