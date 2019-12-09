Добрые новости
09 декабря,
2019
1
фото
Новости

«Маленькие человечки», «Легенда о Чиполлино» и караоке. Чем ТЮЗ порадует томичей

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

К финалу Года театра в России ТЮЗ подготовил три премьеры. Две из них можно будет увидеть и позже, за рамками новогодней кампании, третью покажут лишь один раз накануне Нового года.


21 декабря на малой сцене — премьера «Маленьких человечков», истории, написанной драматургом Владимиром Илюховым по мотивам сказки братьев Гримм. Спектакль выпускает актер ТЮЗа Владимир Бутаков, прошлым летом представивший эскиз постановки в рамках авторского проекта артистов театра «Дыши свободно. Дети». Сложное и «говорящее» название жанра — мультфильм в тени сказки — обещает занятную игру с анимацией, теневым театром и магическими превращениями.

«Маленькие человечки», «Легенда о Чиполлино» и караоке. Чем ТЮЗ порадует томичей

В этот же день, 21 декабря, на большой сцене состоится главная детская премьера уходящего года - «Легенда о Чиполлино». Пьесу по мотивам известной книги Джанни Родари специально для ТЮЗа написала драматург Светлана Баженова. Музыку написал известный композитор Тихон Хренников-младший. Пьеса рассказывает историю мальчика-луковки до его героических поступков. Режиссер Радион Букаев и художник Никита Сазонов советуют смотреть спектакль всей семьей, потому что маленьким зрителям придется по вкусу яркий визуальный ряд и стремительно развивающийся сюжет, а взрослые оценят приквел остросоциальной сказки Родари на театральной сцене.


Эти спектакли будут и в новогодней программе для детей с 21 декабря по 8 января. Перед спектаклями традиционно детей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.


Для взрослой публики готовит подарок режиссер театра Дмитрий Гомзяков. 30 декабря состоится единственный показ первого караоке-спектакля «Пой». Актеры ТЮЗа выйдут на сцену со своими любимыми песнями. От зрителей ждут активного участия в действии — исполнения песен всем залом и даже выбора композиций.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.