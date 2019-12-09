«Маленькие человечки», «Легенда о Чиполлино» и караоке. Чем ТЮЗ порадует томичей

21 декабря на малой сцене — премьера «Маленьких человечков», истории, написанной драматургом Владимиром Илюховым по мотивам сказки братьев Гримм. Спектакль выпускает актер ТЮЗа Владимир Бутаков , прошлым летом представивший эскиз постановки в рамках авторского проекта артистов театра «Дыши свободно. Дети». Сложное и «говорящее» название жанра — мультфильм в тени сказки — обещает занятную игру с анимацией, теневым театром и магическими превращениями.

К финалу Года театра в России ТЮЗ подготовил три премьеры. Две из них можно будет увидеть и позже, за рамками новогодней кампании, третью покажут лишь один раз накануне Нового года.

В этот же день, 21 декабря, на большой сцене состоится главная детская премьера уходящего года - «Легенда о Чиполлино». Пьесу по мотивам известной книги Джанни Родари специально для ТЮЗа написала драматург Светлана Баженова. Музыку написал известный композитор Тихон Хренников-младший. Пьеса рассказывает историю мальчика-луковки до его героических поступков. Режиссер Радион Букаев и художник Никита Сазонов советуют смотреть спектакль всей семьей, потому что маленьким зрителям придется по вкусу яркий визуальный ряд и стремительно развивающийся сюжет, а взрослые оценят приквел остросоциальной сказки Родари на театральной сцене.





Эти спектакли будут и в новогодней программе для детей с 21 декабря по 8 января. Перед спектаклями традиционно детей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.





Для взрослой публики готовит подарок режиссер театра Дмитрий Гомзяков. 30 декабря состоится единственный показ первого караоке-спектакля «Пой». Актеры ТЮЗа выйдут на сцену со своими любимыми песнями. От зрителей ждут активного участия в действии — исполнения песен всем залом и даже выбора композиций.