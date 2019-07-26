Магазин томского бизнесмена арестовали за долг в 300 тысяч рублей

Лишиться своей доли в бизнесе мужчина может, если не оплатит 300-тысячный долг, сообщает пресс-служба регионального УФССП.





Во время проверки имущества мужчины приставы обнаружили, что он владеет долей собственности в продуктовом магазине, который находится на его земельном участке. Приставы наложили арест на перерегистрацию имущества в Росреестре.





«Сотрудник отдела выехала в поселке Курлек, где наложила арест на недвижимость и оборудование: холодильники, витрины, весы и др. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с правом пользования, поэтому торговля здесь продолжается», — говорится в сообщении.





В течение нескольких дней владелец может рассчитаться с долгами, если этого не произойдет, долю бизнеса арестуют в счет долга.

