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26 июля,
2019
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Новости

Магазин томского бизнесмена арестовали за долг в 300 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Лишиться своей доли в бизнесе мужчина может, если не оплатит 300-тысячный долг, сообщает пресс-служба регионального УФССП.


Во время проверки имущества мужчины приставы обнаружили, что он владеет долей собственности в продуктовом магазине, который находится на его земельном участке. Приставы наложили арест на перерегистрацию имущества в Росреестре.


«Сотрудник отдела выехала в поселке Курлек, где наложила арест на недвижимость и оборудование: холодильники, витрины, весы и др. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с правом пользования, поэтому торговля здесь продолжается», — говорится в сообщении.


В течение нескольких дней владелец может рассчитаться с долгами, если этого не произойдет, долю бизнеса арестуют в счет долга.

Магазин томского бизнесмена арестовали за долг в 300 тысяч рублей
Фото: УФССП по Томской области
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