Люди предпенсионного возраста могут потребовать алименты у детей и бывших супругов

Россияне предпенсионного возраста смогут требовать алименты от детей и бывших супругов. За выплатами смогут обратиться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Соответствующий законопроект приняла Госдума. Как сообщил автор инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, поправки в законодательство стали нужны вследствие изменения параметров пенсионного законодательства.





Закон сохраняет право на получение алиментов для нуждающихся в помощи лиц, достигших прежних границ пенсионного возраста, то есть того, каким он был до принятия пенсионных изменений, - 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Такой подход, по мнению депутатов, позволит гарантировать максимальную защиту права на социальное обеспечение граждан этой категории.





«Алиментополучатели – это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха», — цитируют на сайте Госдумы слова Павла Крашенинникова.







В свою очередь депутат Госдумы от Томской области Вера Ганзя считает, что этот закон перекладывает социальные обязательства государства на родственников.







«Раньше эта норма была, но касалась она лиц пенсионного возраста. Теперь государство не хочет платить нетрудоспособным гражданам пенсию, повысив им пенсионный возраст, а перекладывает свое социальное обязательство на родственников. Потребовать через суд алименты могут не только мать и отец, но и брат, сестра, отчим, мачеха. Интересную же правоприменительную практику мы можем получить, исходя из сложившейся социальной и экономической ситуации, а также исходя из привитых в годы развала страны моральных принципов», — отметила Вера Ганзя.

