Людей эвакуировали из детской поликлиники и суда из-за ложного минирования

Сегодня в Томске с половины 12 утра на несколько часов была парализована работа Седьмого арбитражного апелляционного суда и рядом стоящей детской поликлиники № 5 на Набережной реки Ушайки. Появилась информация о якобы заложенном в суде взрывном устройстве. Заодно была эвакуирована и детская поликлиника. Полиция никаких взрывных устройств не нашла.

Как нам сообщила очевидец Дарья, она пришла на прием к врачу с тремя детьми, самому младшему из них три месяца. Когда женщина только зашла на прием, их попросили из здания выйти. На улице они простояли полтора часа.





«Нас эвакуировали из поликлиники в 12 часов, — рассказала Дарья. — У меня трое детей, полтора часа мы находились на улице, чтобы попасть на прием к врачу. С тремя детьми достаточно проблематично ходить в поликлинику. Врач сначала отправила меня домой, но коляска осталась в поликлинике, а к зданию нас не подпускали. К суду подъехали кинологи, пожарные, скорая помощь, поисково-спасательные службы».





По словам Дарьи, у здания стояли родители с детьми из поликлиники. Врачи в этот день обещали принять всех пациентов. Как только спецслужбы проверили половину здания суда, пациентам разрешили зайти в детскую больницу.





«В 11 часов 20 минут на линию «02» поступило сообщение о том, что на улице Набережная реки Ушайки возможно совершение противоправного деяния. На место выехали дежурные наряды полиции, кинолог со служебной собакой. В результате комплекса проведенных мероприятий предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — из сообщения УМВД по региону.





Напомним, в Томске в этом году уже эвакуировали людей из здания Арбитражного суда на проспекте Кирова. Тогда специалисты подразделений ФСБ и МВД, проверив объект, опровергли эти сообщения, информация не подтвердилась.