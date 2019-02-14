«Любовь-Морковь»: награждаем победителей и читаем стихи всех участников
Конкурс «Любовь-Морковь», организованный Агентством новостей ТВ2, подошел к концу. 13 февраля в редакции мы наградили поэтов-победителей.
Напомним, поэтический конкурс длился четыре недели. Жители нашего города прислали нам почти 50 работ. Лучшие среди них на первом этапе выбирали наши эксперты: томский поэт, переводчик Андрей Олеар и литературовед, куратор специальности «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ Анастасия Губайдуллина. Второй этап определения победителя — зрительское голосование. В нем приняли участие больше тысячи человек.
По итогам первое место заняла Марина Киселева со стихотворением «Нежность». Она выиграла главный приз — романтический вечер в комплексе отдыха Академия, куда отправится с мужем на День влюбленных. Обладатели второго и третьего места Зоя Черных и Татьяна Репина получили праздничные букеты от цветочного бара Dari.tomsk.ru и фирменные зонты с символикой ТВ2.
Специальный приз от редакции Агентства новостей ТВ2 — Ивану Иванову за работу «Мне с тобой по Мураками». Он получил в подарок торт от RawSiberia.
Агентство новостей ТВ2 благодарит экспертов за проделанную работу и всех участников поэтического конкурса — за то, что признались в любви на весь город. Поздравляем победителей! Зарисовки по их работам можно посмотреть ниже. Также, как обещали, мы публикуем стихотворения всех участников конкурса. Авторская орфография и пунктуация сохранены.
***
Мне с тобой по Мураками
Неопознанно-воздушно...
Мрамор скул горит веснушно
Цвета меди мотыльками.
Мне по Бродскому с тобою
Сигаретно-декадентски.
Я как будто пьян мертвецки
Боссановной глубиною...
Мне с тобой по-Маяковски
Ритмолестницеобразно.
Скулит память громогласно
Плечи кутая в обноски
По-Есенински хотелось
Синь небес сосать глазами,
Шепот мерить твой верстами,
Лить стихов осточертелость.
Междустрочно мне с тобою...
Подобложечно уютно...
И скрежещуще-паскудно
Нестобойную порою.
(Автор: Иван Иванов)
***
Ни о чем ты меня не спрашивай,
Посидим, помолчим "по душам"
Помню, как родила тебе старшего,
Нет не так, он родился нам сам.
Помню серьги-колечки на горлышке
Пузыря с ярлыком "Слынчев- бряг",
Постепенно пустевший до донышка
За любовь и до старости брак.
Помню ветки сирени увядшие,
Одуванчики утром в тиши,
Слово "кто?", в ожидании младшего
И ответ: "Будет парень, пляши."
Листопадно-промозглые улицы,
А мы в тапках гуляем в ночи,
Вместе песни поем и целуемся,
В вальсе кружим, смеемся, молчим.
До сих пор помню в красках волнение,
Ты тогда произнес, не тая,
Просто так.. средь друзей.. без сомнения,
Что конечно я твой, ты моя.
В тот момент взорвалось одиночество
И осыпалось в прошлых мирах,
Я себе написала пророчество,
Все, что раньше таилось в мечтах.
Посидим, помолчим, не рассказывай,
Можешь носом тихонько сопеть...
Сколько было и что недосказано,
А я буду тебе молча петь.
(Автор: Мирина Финская)
***
Небо - как перед грозой,
Сердце-как перед бедой...
Все, что есть, и всё, что будет,
Я хочу делить с тобой
Я хочу делить с тобой
Шорох листьев и прибой,
Даль дороги невозвратной,
Запах трав в глуши лесной...
Серебро тропинок снежных,
золото песков прибрежных,
Звуки песен светлых, нежных
Я хочу делить с тобой!
Небо - как перед грозой,
Сердце - как перед бедой...
Все хочу делить с тобой...
Только будь всегда со мной!
(Автор: Елена Ч.)
***
И рифмы Полозковой... И музыка вконтакте...
И нет любви подростковой, не видящей недостатки...
Но есть глубокая радость,
Просто, когда улыбаешься.
И губ соленая сладость,
Когда со мной просыпаешься...
Кто-то солгал: Это просто!
Влюбились, женились, родили...
Но режет жизнь очень остро
Тропинки, где рядом бродили...
Мы протопчем стежки-дорожки
Вотсаповскими стишками,
Написанных понарошке
В очереди за горшками...
Мы протянем тонкие нити
Из прочитанных вместе книг
На пропастью, где, - смотрите!
Лежит с алым парусом бриг...
Ты только не вздумай сорваться -
На гребне бушует ветер
Ты только не вздумай остаться -
Пойдем с тобой на рассвете.
Посмотрим, что там, за туманом
Где я - абсолютно лысый.
Где ты - за новым романом
Щекочешь за ухом кысы...
И нет любви подростковой, не видящей недостатки...
И рифмы Полозковой... И музыка вконтакте...
(Автор: Денис)
***
«Любовь. Он и Она. »
Он…
Путь от точки до точки начерчен,
На перроне тебя обниму.
Жаль, что миг не становится вечным!
Я об этом тебе напишу…
Ну а хочешь, не буду о грустном?
Напишу об осенних полях,
О заборах у домиков русских,
Что у самой дороги стоят.
О прохожих, что вслед мне махали
(Я им тоже рукою в ответ).
О торговцах, что мне предлагали
И платочек, и рыбу, и плед.
А давай, напишу, как колёса
Всё стучали, стремившись вперед!
Или слушай, как девочка в пёстром
Рассказала смешной анекдот.
И об этом не хочешь? О чём же?!
Ну…Давай, напишу о себе…
Я приеду весною, не позже,
Чем растает весь снег во дворе.
Привезу тебе плед и платочек,
Хорошо, что пройдет только миг…
Кто ж навечно расстаться захочет
С дорогими своими людьми?
Она…
Путь от точки до точки начерчен,
В желтых листьях не виден перрон.
Пусть мне мигом покажется вечность,
Уносящая серый вагон.
Я займу себя, милый, не бойся!
Буду шить, Пастернака читать,
Буду в книги раскладывать осень
И потом, вспоминая, дышать…
Запишусь на уроки гитары,
Чтоб тебе сочинить свой романс,
Ты вернешься - а я у вокзала
Напеваю с улыбкой о нас.
Ну а хочешь, не будет гитары,
Ведь друг друга нам хватит сполна!
Лишь были пути и вокзалы,
Я приду без гитары, одна!
Прибегу и в метели, и в стужу,
И в любые дожди прилечу!
Ты же знаешь, как дорог и нужен,
Я об этом тебе напишу…
Напишу, как весной, я, в объятьях,
Буду словно в цветах миндаля,
Нарочито не в свадебном платье-
Слишком белое - из декабря.
А декабрь запомнится грустью,
Потаенной в последнем письме…
Буду помнить его наизусть я:
«Очень болен. До встречи в весне.»
(Автор: Галина Соколова)
***
Прошло пять лет, но я не забываю
Той встречи близкой под окном
И каждый раз я вспоминаю:
Тебя, уроки и твой дом
Люблю тебя мой милый Ваня!
Мой честный, добрый и простой
И помню как ты улыбался,
И как нам было хорошо
Прошло уж то златое время,
Когда ходили мы вдвоём
Я помню каждое мгновенье
Любви той пылкой под дождём
Теперь тебе уже семнадцать,
А мне шестнадцатый пошел
Но то, что было между нами
Я помню очень хорошо
Но все проходит в жизни этой,
И я забыть тебя должна!
О, как же горько в этот вечер
Мне, милый Ваня, без тебя!
(Автор: Елена Крюкова)
***
Я полдня тебе ужин готовила
(Ты кухарку зачем отпустил?).
Маникюр свой элитных угробила
(Ты ж яичницу вдруг запросил).
Кулинарные книги " лопатила",
Умываясь слезами порой.
От Армани я фартук заляпала
(Ты ж простишь меня, дорогой?).
Три десятка яиц перебита я
(Потому пол на кухне блестит)
И сверлила одна только мысль меня:
Не простит он меня, не простит...
Изловчившись, все ж пару подарила
( больше в доме яиц не нашлось)
А потом с нетерпением ждала тебя,
проглядев все глаза, ты льидешь?
Измотавшись, без сил я присела
прямо в кухне на забитый пол.
И во сне все " ужастик" смотрела,
будто ты отменяет все ж ушёл...
(Автор: Наталия Шевцова )
***
Поиграем слегка
У друг друга на нервах.
Из театра абсурда
На небо шагнём.
Ты же знала всегда –
У тебя я не первый,
Но ты всё же со мною
Играешь с огнём.
Мы чуть –чуть переждём,
Чтобы больно не сразу.
Чтобы звёзды на небе
Не сразу в ладонь.
Ведь у прошлой любви
Есть всегда метастазы,
Память шутку сыграет –
Её только тронь…
И давай поубавим
Немного мы страсти,
Люди могут подумать,
Что мы влюблены…
Может статься сейчас
Проиграем мы счастье,
И уснём, как медведи,
С тобой до весны…
(Автор: Владимир Шевченко)
***
Капелька дождя
Чуть меньше стало.Испаряюсь.
Чуть больше будет в небе облаков.
Лишь мыслями в тебе я растворяюсь,
А сердце где то в мире наших снов.
Однажды,в тёплый летний вечер,
Найдёшь меня ты в капельке дождя.
Спасибо,совершилась эта встреча!
Я на щеке.Ты чувствуешь меня...?
(Автор: Екатерина Хабарова)
***
«Твои глаза»
Твои глаза – мое грехопадение.
Взгляну в них, а потом себя корю.
В них то любовь, то страсть, то отчуждение.
Я мучаюсь, робею, но смотрю…
Твои глаза – загадка бесконечная.
Мне тайн твоих никак не разгадать.
Наверное, обречена навечно я
Надеяться, предчувствовать и ждать…
Твои глаза… То льдинки в них, то искорки.
Но, знаешь, я готова ко всему:
Или сожги мне сердце взглядом искренним,
Или застыть от боли дай ему…
А, всё же, я, как ни крути, счастливая!
Ты безвозвратно в жизнь мою вошел.
Взгляну тайком в глаза твои красивые
И прошепчу: «Всё будет хорошо»…
(Автор: Ольга Пугачева)
***
Тобою жить, тобой дышать
Любить все, даже недостатки
В часы разлук изнемогать,
А встречи радостны и сладки
Любить тебя, как никогда
Вновь этим чувством наслаждаться
Обнять, прижать, смотреть в глаза
В порывах страсти растворяться
Любить так нежно и тепло
Скрывать от глаз все посторонних
Любить невзгодам всем назло,
Тонуть в глазах твоих бездонных
Любить и жить тобой дышать
Писать рифмованные строки
И их тебе лишь посвящать
Вновь погружаясь в чувств потоки
Любить, от чувств изнемогать
Безумно страстно и до дрожи
Тобою жить, тобой дышать
И знать, что нет тебя дороже.
(Автор: Наталья Демина)
***
Мысли летят вереницей – их не могу ухватить
Вот бы серебренной птицей – в высь поднебесную взмыть
И поднимаясь повыше - чуть высоко над землёй
В небе парю и летаю - наслаждаясь своею стезёй
Людей всех люблю проходящих – хороших аль может плохих
Порой о любви голосящих иль может о чувствах иных
Любовь – это чувство простое, как в принципе всё на земле
Кому-то оно и пустое, кому-то как пыль на ростке
Но будь ты хоть чуть посильнее и выбери уже сам
Увидеть ли пыль, или жизнь – направленную к небесам
И от наслажденья такого – кругом пойдёт голова
А на листочек блокнота - ложится благая строка…
И вот, ты паришь в поднебесье
Над этой мирской суетой, а перед глазами сияет – образ любимой, одной…
(Автор: Илья Сережин)
***
Каждый ищет счастье или искал когда-то,
Каждый счастлив был,а мера счастья-миг,
Каждый взлёт души,расценивал наградой,
Каждый ждёт любви,гоня себя в тупик.
Её не нужно ждать,берите всё и сразу,
Пылайте всем нутром,летите выше крыш,
Дарите ей цветы и трепетные фразы,
Укроет вас теплом,пока ты крепко спишь,
Но есть большое но,куда нам без проблемы,
Бывает что она,не дышит с нами в такт,
Доказана давно,та,жизни теорема,
То что произошло увы не просто так.
Ну что же есть любовь,быть может мы,придумав,
Безмерный водоём,беспечно тонем в нём,
И если жить любя-дарить друг другу душу,
Тонуть в глазах напротив, безумно и вдвоём.
(Автор: Андрей Воробьев)
***
Одна на двоих
Любовь - душа,
Любовь - отрада,
Любовь - разлука и награда.
Любовь - она всегда права,
И пусть не сказаны слова..
Любовь - как свет в конце тоннеля...
Любовь коварна и не смела,
Любовь таинственна, нежна.
Любовь слепа, любовь - злодейка..!?...
-Ну что ещё?....Эй, подскажи!
Любовь - не вздохи на скамейке
И.... как же без нее прожить....
Такая разная она,
Но на двоих она ОДНА!
(Автор: Людмила Руднева)
***
Мне в детстве вещий сон приснился, в котором я любовь нашёл.
Без задних мыслей я влюбился, влюбившись, стало хорошо!
Прошли года, забыл тот сон, но в памяти моей осталось
Её красивое лицо и родинка на нем сияла.
Запомнились её глаза, запомнилась её улыбка
И образ чистый, как слеза. наполнил памяти копилку.
Летят года, стирая память, я позабыл об этом сне.
И словно на голову снег, свалилась на меня девица,
Заставила в себя влюбится. При нашей встрече в первый раз,
Не отводя от неё глаз, спросил : "Мы с вами раньше не встречались?
Мой пароход едва причалил, а знаю будто бы всю жизнь.
Как будто вместе с вами жил."
И промелькнула те глаза, и вспомнил я её ресницы,
И образ чистый как слеза, мгновенно прилетел как птица.
Отмотав назад года и месяца, я вспомнил место нашей встречи,
Увидев с правой стороны лица, пятно застывшее навечно.
(Автор: Константин Деньга)
***
«Не хокку о любви»
Жизнь пронеслась
Во взгляде твоем...
Моя жизнь...
Звук шагов за окном
Знаю ты идешь
Жду тебя..
Грусть и холод в ночи..
Постели пустой
Без тебя нет сна...
(Автор: Дмитрий Бондарюк )
***
Прабабушки наши шли на край земли,
Чтоб своим любимым силы подарить.
Бросив свои титулы, шли они в Сибирь,
Где живет теперь весь мой целый мир.
Волею прабабушек мы обречены
Здесь родиться, встретиться,
Плечом к плечу идти.
Знаю я, о, предки, как страдали вы.
Верю, души ваши видят все они.
Мы, потомки ваши, рожденные в любви,
Продолжаем путь ваш и живем в любви.
Волею прабабушек мы обречены
И мой мир жить будет там,
Где жить будешь ты.
(Автор: Наталья Орлова)
***
«Любовь»
Мы вместе с тобой навсегда
И ты для меня души спасенье,
Ты яркая звезда, моё отражение.
Ты крылья мои за спиной,
Ты сила моя, ты моё дыханье
Ты мой человек родной
Любовь, понимание.
Ты просто свет, ты просто жизнь
Ты просто часть моей души
Ты моё всё, что в мире есть
Ты радость, ты моя душа.
Укроем друг друга крылом
И сразу на сердце легче станет
С тобой мне всегда тепло.
На сердце лед тает.
Спасибо скажу я тебе
Что есть ты в моей судьбе
И то что судьбой дано,
Хранимо богом.
Ты просто свет, ты просто жизнь.
Ты просто часть моей души.
Ты моё всё, что в мире есть
Ты радость ты моя весна.
(Автор: Галина Введенская)
***
Я жил в кромешной пустоте
И заполнял ее не тем,
Что делало меня сильней,
А тем, что ранило больней.
Но ты вошла под звуки чудной музыки,
Внесла в мой мир другие звуки и…
Мой мир наполнился добром,
Мой мир наполнился теплом.
Мой мир бенгальским стал огнем.
Мой мир все ярче день за днем.
Мой мир стал нашим как-то раз.
Теперь он наш, в нем много нас.
Наш мир, как детские мечты.
Теперь в нем мы: и я, и ты.
Ты – словно крылья за спиной,
Хочу состариться с тобой.
(Автор: Артем Гололобов)
***
Мы с тобой уже три недели,
А ведь раньше сердца не грели,
Друг друга , ты мне не просто подруга,
Ты наркотик моего досуга,
А ведь раньше все было иначе,
Я для тебя ничего не значил,
И тебе я просто не безраличен,
Хотя я самый парень обычный,
Каждый день я встречаю тебя,
И сегодня будет это не зря ,
Потому что ты в мое сердце всегда,
И не зря я люблю тебя,
Мы с тобой ругались каждый ,
И сегодня будет нам не лень,
Сказать прости ,прости за все,что надо ,
Прости за то, где был не прав я ,
В этой жизни понял лишь одно,
Что быть с тобою мне не заподло,
И я хочу провести жизнь с тобою,
Дорогая ты будешь моей любовью?
Я люблю тебя ,а ты люби меня,
Потому что мне ты сказала да,
И будем мы с тобою навсегда,
Милая принцесса ты моя.
(Автор: Даниил Соколов)
***
Мы как красное и синее,
Мы как солнце и луна,
Мы как зной и ураган,
Словно мы из разных стран.
Я смотрю на небо, вижу глубину,
Смотришь ты на небо, видишь темноту.
Я люблю всё светлое, ты же любишь чёрное,
Я читаю классику, ты любишь фантастику.
Я верю в Аллаха, ты веришь в Христа.
Почему же вместе мы с тобой тогда!?
Кто-то спросит, для чего мы с тобой сошлись?
Ведь с тобой по-разному видим эту жизнь.
Я отвечу с гордостью, правды не тая-
Просто очень сильно я люблю тебя!
Ну а разность красок наших полюсов
Лишь добавит яркость в нашу с тобой любовь!
(Автор: Эльмира Скворцова)
***
Это было в один майский вечер,
Под окном расцветала сирень,
Мнилось, будто весь мир безупречен,
Но случайно увидел я тень.
Сквозь аллею цветущих магнолий
Она шла по ковру лепестков,
И внезапно я понял неволей,
Мне не сбросить амурных оков.
Молодая, прекрасна, как роза,
Чувства нежности ей не чужды,
Для мужчин её нрав лишь заноза,
Но у роз же должны быть шипы!
Я всё шёл вдоль мощёной дорожки,
Сердце прыгало, мучил озноб,
Ты вскружилась и на одной ножке,
Задыхаясь, уперлась в мой лоб.
(Автор: Никита Артеменко)
***
Любовь моя, тебя искал вдали,
Но где ты есть пока еще не знаю
Возможно разминулись мы в пути,
А может быть при встрече не узнали?
Проходят дни и годы чередой,
В каком краю настанет час той встречи?
Под ярким солнцем или под луной,
В начале дня, а может быть под вечер?
Но вдруг судьба по-своему решив,
Веками нас с тобой разъединила.
Прожить дано в столетиях нам иных,
И к встрече нам дороги преградила.
Но свет звезды прохладным огоньком,
Пробив барьеры времени и дали,
Служить он будет нашим маяком.
Пусть светит, только без печали.
Но верю я, что есть на свете ты,
Встречаешь дни и в грусти ожиданья
Бредешь по улицам моей мечты,
И веришь в наше первое свиданье…
(Автор: Борис Хорошилов)
***
Любовь -
Не легкая доля, нет.
Прежде,
Чем встретить рассвет,
Пройди
Все круги ада,
А позже -
И весь белый свет.
Тяжелой
Она будет ношей,
И думать ты будешь:
Я брошу,
И часто захлопывать дверь,
Но после
Вставать с колен
И снова
Идти навстречу
В ожиданьи
Больших перемен,
В надежде
На теплый вечер,
Чтоб обрести
Свою вечность,
Чтоб вместе
Разрушить тлен.
(Автор: Нина Русяйкина)
***
Ты раздевал меня глазами, а мне хотелось наяву
Тогда мы время подождали, зато сейчас тебя люблю
Ты обещал заботу, нежность. От взгляда дрожь и взгляд ловлю
Тогда влюблённость была между, ну а сейчас тебя люблю
По всем подходам ты сработал, и я теперь не устою
Тогда все было эйфория, сейчас осознано люблю
Ты год за годом меня манишь, я рядышком с тобой стою
Легким намёком одурманишь,
Всё ясно, я тебя люблю
И сквозь шесть лет я ненасытна, с тобою досыта хочу
Огонь горит, я вся сгораю, когда с тобою я люблю
Мы пацанов троих родили, в каждом из них тебя смотрю,
И ты мой лев красивый, смелый,
Чертовски, я тебя люблю
И с каждым годом неразлучней, тебя со взгляда я пойму
Наша любовь должна стать вечна, ты муж мой, я тебя люблю.
(Автор: Алина)
***
«Я не боюсь…»
Я не боюсь-любовь всему виной,
Я не боюсь смешной казаться, странной
И не боюсь я быть сама собой,
Твердить "Люблю" я буду неустанно.
Я не боюсь страдать, иль плакать по ночам,
Я не боюсь, что не любима буду,
Весь мир, я все тебе отдам
Лишь бы любить, ведь это ли не чудо.
Я не боюсь, стыдливо пряча глаз,
В любви признаться, вымолвить словами,
Ища порой лишь пару фраз
И прикасаться, и шептать губами.
Люблю, люблю, люблю…
Сто раз могу сказать,
Я не боюсь, пусть слышат все, повсюду,
Пусть знают все, мне нечего скрывать,
Тебя любить я вечно буду.
Я не боюсь… любимой быть... тобой.
(Автор: Татьяна Шумкова)
***
История нашей любви
Однажды, февральским ранним утром,
Как не изменяет память мне,
Мы встретились у третьего подъезда,
И закрутилось все как будто бы во сне.
Пошли звонки и смс-ки
С любовью, нежностью и лаской,
И получилось все у нас как в сказке.
От счастия мы улетали в облака,
И жизнь казалась нам сладка.
Мы забывали обо всем,
Считая, что на свете только мы вдвоем.
Затем сыграли свадьбу на широку ногу,
Сложили вещи и помчалися в дорогу.
Мы понеслись на белые пески,
Где клубы, бары оказались так близки.
Купаясь в море, лёжа на пляжу
Мы наслаждалися друг другом,
В объятиях страсти, нас море уносило в глубину.
Вернувшись с отпуска домой,
Будучи мужем и женой,
Под грохот праздничных фейерверков,
Полинка родилась у нас,
А незадолго мы родили Ксюшку,
И счастье до сих пор
Не покидает нас.
Теперь живем мы вчетвером,
И горе и печаль нам нипочем.
(Автор: Евгения Лапина)
***
«Настоящая Любовь»
Свою любовь тебе я посвящаю,
Которая живет в моей в груди,
В тот миг , когда девчонкой щеголяя
Тебя я встретила на жизненном пути….
Наши глаза запомнили друг друга
И ,растворились мы, как будто в тишине
Не зная имени , не зная где? откуда?
Все мысли были только о тебе…..
Сегодня мы с тобой навеки вместе!
Прошу тебя, с любовью не играй…..
И в память о любви – оставим нашим детям,
Всю ласку , доброту- пусть льется через край….
(Автор: Светлана Вербицкая)
***
Сашулька!Делай что угодно. Уехать можешь ты опять,
Но всё таки неблагородно Наташку бедную бросать.
Ведь было, было между нами, была кровать для нас двоих.
Не ты ли осушал губами дождинки на губах моих.
И вот уехать ты собрался, Наташку хочешь позабыть.
Или ты просто кувыркался? То, что расклешь, не сварить.
Не думай ты, что если сварщик, любовь варить вам не дано!
Её не склеешь и не сваришь. Сашулька, это не кино!
Ты угорай, живи же проще! Ведь глупо ехать вникуда.
Нам деньги снятся только ночью. В руках лишь держим иногда.
Их всех вовек не заработать. Давай -ка лучше чая пить.
Сашулька, может, не поедешь? А я тебя буду любить!
(Автор: Наталья Серебрякова)
***
Как ты споешь — так я станцую.
Напой мелодию любви!
Такую милую, простую...
Друг друга пусть сменяют дни,
А зимы - осень золотую,
А Солнца свет пусть - фонари!
Возможно, что не лучший час
Для песен выпал нам с тобою,
Но кое-что сильнее нас!
И, хоть страшит оно порою,
Я в тот же миг пустился б в пляс!
Так спой же что-нибудь родное...
Как ты споешь - так я станцую.
Так пой скорей же для меня
Теперь мелодию любую!
И, лишних слов не говоря,
Тебя я просто зацелую
В порыве танца и огня!
Как ты споешь - так я станцую!..
(Автор: арт-рок группа Ансамбль Aqualang)
***
Ты моя любовь, я тебя люблю,
Я тебя люблю правду говорю.
Ты моя любовь, я люблю тебя
Я люблю тебя больше чем себя
Ты моя любовь, не бросай меня,
Не бросай меня, я люблю тебя
Ты моя любовь будем вместе мы
Будем вместе мы словно лебеди.
(Автор: Алишер Дадабоев)
***
А давай мы вместе поболтаем!
А давай мы вместе помолчим.
По аллеям парка погуляем.
На ночное небо поглядим!
А давай мы вместе в лес на лыжах!
А давай мы вместе на каток!
Летней ночью-на повыше крышу,
а в деревне-на душистый стог!
А давай мы вместе на природе
Шашлыков нажарим-поедим!
И неважно-при какой погоде-
у костра обнявшись-посидим!
А давай мы вместе на футболе
поболеем за любимый клуб!
Оторвёмся при забитом голе-
так,что можно сразу на Ютуб!
А давай мы вместе на киношку
Вечерком! Да на последний ряд!
Целоваться будем там! Немножко)))
Так,как все влюблённые шалят!
А давай мы вместе примем ванну.
Вместе и под душем постоим.
Спинку я тебе помылить стану!
А что будет после-поглядим!)))
А давай мы вместе жизнь подарим
Доченьке-кровиночке своей!
Предками хорошими ей станем
А она нам-первой из детей!
А давай мы вместе будем... ВМЕСТЕ!
Интересно-вот зачем и для чего?-
Вдруг вопрос такой задашь мне если-
ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА!!! Только и всего......
(Автор: Константин Смирнов)
***
«Люблю»
Когда ты рядом, я на все готова!
Хоть из тебя не вытянешь и слова.
Дай только повод – я лечу!
Ты скажешь: «Тихо!» - замолчу.
Потом на ушко прошепчу:
Люблю! Люблю! Люблю!
С тобой семь лет вместе.
Ты не сидишь на месте.
Скажу судьбе спасибо за тебя
И нежно обниму любя.
(Автор: Александра Кобзева)
***
Зачерпну из прошлого
Полные ладоши
Не испитой ,
Не разлитой ,
Прозрачной свежести
Твоей Нежности .
Перелью ее
В одинокий хрустальный кувшин
В эту тайну моей души .
Буду пить ее по капелькам
И беречь буду , как цвет аленький .
Чтоб лелеяла меня и ласкала ,
Как травинку роса питала...
И обращусь в лозу виноградную ,
Обниму я нежно облик твой статный.
И в даль голубую
С мечтою умчусь .
(Автор: Людмила Альберти)
***
Безумно рад я, что глаза открыл
В тот момент когда, ангел рядом был.
Коварна красота, взгляд, и я без сил,
Чувства все свои для тебя таил.
Ты императрица, чудесна, как жар-птица,
Думал, что моя мечта уже не воплотиться.
Уже начал злиться, что такое сниться,
Просто я не верил, что это может сбыться.
Увидел твой силуэт, во мне проснулся поэт
В голове мыслей сумбур, скажу получается бред,
Твоим теплом я согрет, много проведем с тобой лет,
В мир ясный без бед ты заслужила билет.
Встретить вместе рассвет, ничего лучше нет,
Я хочу тебя съесть на завтрак и на обед
Ты сердце задела, любви моей нет предела
Расслабь душу и тело, дам тебе то что хотела.
Иди за мной смело, природа ветром пропела,
Тень заката горела, небо быть рядом велело.
Путь сложный, я знаю. Ты много стерпела,
Но этого хватит, я хочу чтобы млела.
Я пытаюсь сказать, недостаточно слов,
Дорогая я понял, это точно любовь
Ты потонешь навеки в объятьях моих,
И увидев тебя, мир вокруг весь затих.
Ты поверила мне, не будем в страхе вариться,
Жизнь ведь проста, смотря к ней как относиться,
И вот ты вблизи, должна картинка сложиться,
Спасибо, что ты есть и за возможность влюбиться.
Мои мечты когда-то, мне казались смешными,
Вера с надеждой остыли, неудачи бесили,
И мой огонь в душе, начал быстро потухать,
Как ему помочь, как разжечь его опять?
Но как не крути, это случилось, поверьте.
Яркое чувство заманило меня в толстые сети,
И какие бы сравнения не приводил на этот счёт,
Я счастлив, что у меня внутри любовь живёт.
Кончики губ чаще поднимаются вверх,
Из уст кроме слов, постоянно слышится смех.
Я укрепился в своём позитиве,
И отныне я не один в этом каменном мире.
(Автор: Давид Исмаилов)
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