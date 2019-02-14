«Любовь-Морковь»: награждаем победителей и читаем стихи всех участников

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Конкурс «Любовь-Морковь», организованный Агентством новостей ТВ2, подошел к концу. 13 февраля в редакции мы наградили поэтов-победителей.

Напомним, поэтический конкурс длился четыре недели. Жители нашего города прислали нам почти 50 работ. Лучшие среди них на первом этапе выбирали наши эксперты: томский поэт, переводчик Андрей Олеар и литературовед, куратор специальности «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ Анастасия Губайдуллина. Второй этап определения победителя — зрительское голосование. В нем приняли участие больше тысячи человек.

По итогам первое место заняла Марина Киселева со стихотворением «Нежность». Она выиграла главный приз — романтический вечер в комплексе отдыха Академия, куда отправится с мужем на День влюбленных. Обладатели второго и третьего места Зоя Черных и Татьяна Репина получили праздничные букеты от цветочного бара Dari.tomsk.ru и фирменные зонты с символикой ТВ2.

Специальный приз от редакции Агентства новостей ТВ2 — Ивану Иванову за работу «Мне с тобой по Мураками». Он получил в подарок торт от RawSiberia.

Агентство новостей ТВ2 благодарит экспертов за проделанную работу и всех участников поэтического конкурса — за то, что признались в любви на весь город. Поздравляем победителей! Зарисовки по их работам можно посмотреть ниже. Также, как обещали, мы публикуем стихотворения всех участников конкурса. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

*** Мне с тобой по Мураками

Неопознанно-воздушно...

Мрамор скул горит веснушно

Цвета меди мотыльками. Мне по Бродскому с тобою

Сигаретно-декадентски.

Я как будто пьян мертвецки

Боссановной глубиною... Мне с тобой по-Маяковски

Ритмолестницеобразно.

Скулит память громогласно

Плечи кутая в обноски По-Есенински хотелось

Синь небес сосать глазами,

Шепот мерить твой верстами,

Лить стихов осточертелость. Междустрочно мне с тобою...

Подобложечно уютно...

И скрежещуще-паскудно

Нестобойную порою. (Автор: Иван Иванов)

*** Ни о чем ты меня не спрашивай,

Посидим, помолчим "по душам"

Помню, как родила тебе старшего,

Нет не так, он родился нам сам. Помню серьги-колечки на горлышке

Пузыря с ярлыком "Слынчев- бряг",

Постепенно пустевший до донышка

За любовь и до старости брак. Помню ветки сирени увядшие,

Одуванчики утром в тиши,

Слово "кто?", в ожидании младшего

И ответ: "Будет парень, пляши." Листопадно-промозглые улицы,

А мы в тапках гуляем в ночи,

Вместе песни поем и целуемся,

В вальсе кружим, смеемся, молчим. До сих пор помню в красках волнение,

Ты тогда произнес, не тая,

Просто так.. средь друзей.. без сомнения,

Что конечно я твой, ты моя. В тот момент взорвалось одиночество

И осыпалось в прошлых мирах,

Я себе написала пророчество,

Все, что раньше таилось в мечтах. Посидим, помолчим, не рассказывай,

Можешь носом тихонько сопеть...

Сколько было и что недосказано,

А я буду тебе молча петь. (Автор: Мирина Финская) *** Небо - как перед грозой,

Сердце-как перед бедой...

Все, что есть, и всё, что будет,

Я хочу делить с тобой

Я хочу делить с тобой

Шорох листьев и прибой,

Даль дороги невозвратной,

Запах трав в глуши лесной...

Серебро тропинок снежных,

золото песков прибрежных,

Звуки песен светлых, нежных

Я хочу делить с тобой!

Небо - как перед грозой,

Сердце - как перед бедой...

Все хочу делить с тобой...

Только будь всегда со мной! (Автор: Елена Ч.)

*** И рифмы Полозковой... И музыка вконтакте...

И нет любви подростковой, не видящей недостатки... Но есть глубокая радость,

Просто, когда улыбаешься.

И губ соленая сладость,

Когда со мной просыпаешься... Кто-то солгал: Это просто!

Влюбились, женились, родили...

Но режет жизнь очень остро

Тропинки, где рядом бродили... Мы протопчем стежки-дорожки

Вотсаповскими стишками,

Написанных понарошке

В очереди за горшками... Мы протянем тонкие нити

Из прочитанных вместе книг

На пропастью, где, - смотрите!

Лежит с алым парусом бриг... Ты только не вздумай сорваться -

На гребне бушует ветер

Ты только не вздумай остаться -

Пойдем с тобой на рассвете. Посмотрим, что там, за туманом

Где я - абсолютно лысый.

Где ты - за новым романом

Щекочешь за ухом кысы... И нет любви подростковой, не видящей недостатки...

И рифмы Полозковой... И музыка вконтакте... (Автор: Денис)

*** «Любовь. Он и Она. »

Он…

Путь от точки до точки начерчен,

На перроне тебя обниму.

Жаль, что миг не становится вечным!

Я об этом тебе напишу… Ну а хочешь, не буду о грустном?

Напишу об осенних полях,

О заборах у домиков русских,

Что у самой дороги стоят. О прохожих, что вслед мне махали

(Я им тоже рукою в ответ).

О торговцах, что мне предлагали

И платочек, и рыбу, и плед. А давай, напишу, как колёса

Всё стучали, стремившись вперед!

Или слушай, как девочка в пёстром

Рассказала смешной анекдот. И об этом не хочешь? О чём же?!

Ну…Давай, напишу о себе…

Я приеду весною, не позже,

Чем растает весь снег во дворе. Привезу тебе плед и платочек,

Хорошо, что пройдет только миг…

Кто ж навечно расстаться захочет

С дорогими своими людьми?



Она…

Путь от точки до точки начерчен,

В желтых листьях не виден перрон.

Пусть мне мигом покажется вечность,

Уносящая серый вагон. Я займу себя, милый, не бойся!

Буду шить, Пастернака читать,

Буду в книги раскладывать осень

И потом, вспоминая, дышать… Запишусь на уроки гитары,

Чтоб тебе сочинить свой романс,

Ты вернешься - а я у вокзала

Напеваю с улыбкой о нас. Ну а хочешь, не будет гитары,

Ведь друг друга нам хватит сполна!

Лишь были пути и вокзалы,

Я приду без гитары, одна! Прибегу и в метели, и в стужу,

И в любые дожди прилечу!

Ты же знаешь, как дорог и нужен,

Я об этом тебе напишу… Напишу, как весной, я, в объятьях,

Буду словно в цветах миндаля,

Нарочито не в свадебном платье-

Слишком белое - из декабря. А декабрь запомнится грустью,

Потаенной в последнем письме…

Буду помнить его наизусть я:

«Очень болен. До встречи в весне.» (Автор: Галина Соколова)

*** Прошло пять лет, но я не забываю

Той встречи близкой под окном

И каждый раз я вспоминаю:

Тебя, уроки и твой дом Люблю тебя мой милый Ваня!

Мой честный, добрый и простой

И помню как ты улыбался,

И как нам было хорошо Прошло уж то златое время,

Когда ходили мы вдвоём

Я помню каждое мгновенье

Любви той пылкой под дождём Теперь тебе уже семнадцать,

А мне шестнадцатый пошел

Но то, что было между нами

Я помню очень хорошо Но все проходит в жизни этой,

И я забыть тебя должна!

О, как же горько в этот вечер

Мне, милый Ваня, без тебя! (Автор: Елена Крюкова)

*** Я полдня тебе ужин готовила

(Ты кухарку зачем отпустил?).

Маникюр свой элитных угробила

(Ты ж яичницу вдруг запросил).

Кулинарные книги " лопатила",

Умываясь слезами порой.

От Армани я фартук заляпала

(Ты ж простишь меня, дорогой?).

Три десятка яиц перебита я

(Потому пол на кухне блестит)

И сверлила одна только мысль меня:

Не простит он меня, не простит...

Изловчившись, все ж пару подарила

( больше в доме яиц не нашлось)

А потом с нетерпением ждала тебя,

проглядев все глаза, ты льидешь?

Измотавшись, без сил я присела

прямо в кухне на забитый пол.

И во сне все " ужастик" смотрела,

будто ты отменяет все ж ушёл... (Автор: Наталия Шевцова )

*** Поиграем слегка

У друг друга на нервах.

Из театра абсурда

На небо шагнём.

Ты же знала всегда –

У тебя я не первый,

Но ты всё же со мною

Играешь с огнём. Мы чуть –чуть переждём,

Чтобы больно не сразу.

Чтобы звёзды на небе

Не сразу в ладонь.

Ведь у прошлой любви

Есть всегда метастазы,

Память шутку сыграет –

Её только тронь… И давай поубавим

Немного мы страсти,

Люди могут подумать,

Что мы влюблены…

Может статься сейчас

Проиграем мы счастье,

И уснём, как медведи,

С тобой до весны… (Автор: Владимир Шевченко)

*** Капелька дождя

Чуть меньше стало.Испаряюсь.

Чуть больше будет в небе облаков.

Лишь мыслями в тебе я растворяюсь,

А сердце где то в мире наших снов.

Однажды,в тёплый летний вечер,

Найдёшь меня ты в капельке дождя.

Спасибо,совершилась эта встреча!

Я на щеке.Ты чувствуешь меня...? (Автор: Екатерина Хабарова)

*** «Твои глаза»

Твои глаза – мое грехопадение.

Взгляну в них, а потом себя корю.

В них то любовь, то страсть, то отчуждение.

Я мучаюсь, робею, но смотрю…

Твои глаза – загадка бесконечная.

Мне тайн твоих никак не разгадать.

Наверное, обречена навечно я

Надеяться, предчувствовать и ждать…

Твои глаза… То льдинки в них, то искорки.

Но, знаешь, я готова ко всему:

Или сожги мне сердце взглядом искренним,

Или застыть от боли дай ему…

А, всё же, я, как ни крути, счастливая!

Ты безвозвратно в жизнь мою вошел.

Взгляну тайком в глаза твои красивые

И прошепчу: «Всё будет хорошо»… (Автор: Ольга Пугачева)

*** Тобою жить, тобой дышать

Любить все, даже недостатки

В часы разлук изнемогать,

А встречи радостны и сладки Любить тебя, как никогда

Вновь этим чувством наслаждаться

Обнять, прижать, смотреть в глаза

В порывах страсти растворяться Любить так нежно и тепло

Скрывать от глаз все посторонних

Любить невзгодам всем назло,

Тонуть в глазах твоих бездонных Любить и жить тобой дышать

Писать рифмованные строки

И их тебе лишь посвящать

Вновь погружаясь в чувств потоки Любить, от чувств изнемогать

Безумно страстно и до дрожи

Тобою жить, тобой дышать

И знать, что нет тебя дороже. (Автор: Наталья Демина)

*** Мысли летят вереницей – их не могу ухватить

Вот бы серебренной птицей – в высь поднебесную взмыть

И поднимаясь повыше - чуть высоко над землёй

В небе парю и летаю - наслаждаясь своею стезёй

Людей всех люблю проходящих – хороших аль может плохих

Порой о любви голосящих иль может о чувствах иных



Любовь – это чувство простое, как в принципе всё на земле

Кому-то оно и пустое, кому-то как пыль на ростке

Но будь ты хоть чуть посильнее и выбери уже сам

Увидеть ли пыль, или жизнь – направленную к небесам

И от наслажденья такого – кругом пойдёт голова

А на листочек блокнота - ложится благая строка…

И вот, ты паришь в поднебесье

Над этой мирской суетой, а перед глазами сияет – образ любимой, одной… (Автор: Илья Сережин)

*** Каждый ищет счастье или искал когда-то,

Каждый счастлив был,а мера счастья-миг,

Каждый взлёт души,расценивал наградой,

Каждый ждёт любви,гоня себя в тупик.

Её не нужно ждать,берите всё и сразу,

Пылайте всем нутром,летите выше крыш,

Дарите ей цветы и трепетные фразы,

Укроет вас теплом,пока ты крепко спишь,

Но есть большое но,куда нам без проблемы,

Бывает что она,не дышит с нами в такт,

Доказана давно,та,жизни теорема,

То что произошло увы не просто так.

Ну что же есть любовь,быть может мы,придумав,

Безмерный водоём,беспечно тонем в нём,

И если жить любя-дарить друг другу душу,

Тонуть в глазах напротив, безумно и вдвоём. (Автор: Андрей Воробьев)

*** Одна на двоих

Любовь - душа,

Любовь - отрада,

Любовь - разлука и награда.

Любовь - она всегда права,

И пусть не сказаны слова..

Любовь - как свет в конце тоннеля...

Любовь коварна и не смела,

Любовь таинственна, нежна.

Любовь слепа, любовь - злодейка..!?...

-Ну что ещё?....Эй, подскажи!

Любовь - не вздохи на скамейке

И.... как же без нее прожить....

Такая разная она,

Но на двоих она ОДНА! (Автор: Людмила Руднева)

*** Мне в детстве вещий сон приснился, в котором я любовь нашёл.

Без задних мыслей я влюбился, влюбившись, стало хорошо!

Прошли года, забыл тот сон, но в памяти моей осталось

Её красивое лицо и родинка на нем сияла.

Запомнились её глаза, запомнилась её улыбка

И образ чистый, как слеза. наполнил памяти копилку.

Летят года, стирая память, я позабыл об этом сне.

И словно на голову снег, свалилась на меня девица,

Заставила в себя влюбится. При нашей встрече в первый раз,

Не отводя от неё глаз, спросил : "Мы с вами раньше не встречались?

Мой пароход едва причалил, а знаю будто бы всю жизнь.

Как будто вместе с вами жил."

И промелькнула те глаза, и вспомнил я её ресницы,

И образ чистый как слеза, мгновенно прилетел как птица.

Отмотав назад года и месяца, я вспомнил место нашей встречи,

Увидев с правой стороны лица, пятно застывшее навечно. (Автор: Константин Деньга)

*** «Не хокку о любви»

Жизнь пронеслась

Во взгляде твоем...

Моя жизнь...

Звук шагов за окном

Знаю ты идешь

Жду тебя..

Грусть и холод в ночи..

Постели пустой

Без тебя нет сна... (Автор: Дмитрий Бондарюк )

*** Прабабушки наши шли на край земли,

Чтоб своим любимым силы подарить.

Бросив свои титулы, шли они в Сибирь,

Где живет теперь весь мой целый мир.

Волею прабабушек мы обречены

Здесь родиться, встретиться,

Плечом к плечу идти.

Знаю я, о, предки, как страдали вы.

Верю, души ваши видят все они.

Мы, потомки ваши, рожденные в любви,

Продолжаем путь ваш и живем в любви.

Волею прабабушек мы обречены

И мой мир жить будет там,

Где жить будешь ты. (Автор: Наталья Орлова)

*** «Любовь»

Мы вместе с тобой навсегда

И ты для меня души спасенье,

Ты яркая звезда, моё отражение.

Ты крылья мои за спиной,

Ты сила моя, ты моё дыханье

Ты мой человек родной

Любовь, понимание.

Ты просто свет, ты просто жизнь

Ты просто часть моей души

Ты моё всё, что в мире есть

Ты радость, ты моя душа.

Укроем друг друга крылом

И сразу на сердце легче станет

С тобой мне всегда тепло.

На сердце лед тает.

Спасибо скажу я тебе

Что есть ты в моей судьбе

И то что судьбой дано,

Хранимо богом.

Ты просто свет, ты просто жизнь.

Ты просто часть моей души.

Ты моё всё, что в мире есть Ты радость ты моя весна. (Автор: Галина Введенская)

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