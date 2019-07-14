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Любовь без границ: с кем томичи заключают браки из иностранцев?
5 часов назад
С начала 2019 года томичи сыграли около 200 свадеб с иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным обладминистрации, больше всего томичи заключили браки с гражданами Казахстана — 72 регистрации брака. На втором месте союз с жителями Узбекистана (30). На третьем месте свадьбы с гражданами Кыргызстана (22).
По одному браку жители Томска заключили с гражданами Греции, Израиля, Алжира, Камеруна, Кореи, Словакии, США, Турции, КНР и Чехии. Три свадьбы томичи сыграли с гражданами Германии.
С января жители региона зарегистрировали 189 браков с иностранцами из 21 государства. Всего за полгода в Томской области зарегистрировано 2680 браков.
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