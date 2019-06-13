Любимым мультфильмом россиян оказался «Ну, погоди!»

Знаменитый советский мультипликационный фильм «Ну, погоди!» занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По результатам социологического исследования, 65 % сограждан считают «Ну, погоди!» своим любимым мультфильмом.





По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (98 %) смотрели этот мультфильм, в том числе 80 % респондентов видели все его выпуски и 18 % опрошенных смотрели некоторые из них.





По данным социологов, на втором месте в рейтинге любимых мультфильмов у россиян — советский мультфильм «Каникулы в Простоквашино», который упомянул 31 % участников опроса.





Третье место занял современный анимационный сериал «Маша и медведь», которому отдали предпочтение 16 % россиян, отмечают во ВЦИОМ. Четвертое место в рейтинге занял мультфильм «Винни-Пух» (13 %).





Замыкает пятерку лидеров среди наиболее популярных мультфильмов «Чебурашка и крокодил Гена», которому отдал предпочтение каждый десятый россиянин.





Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.