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13 июня,
2019
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Любимым мультфильмом россиян оказался «Ну, погоди!»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Знаменитый советский мультипликационный фильм «Ну, погоди!» занял первое место в рейтинге любимых мультфильмов россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Любимым мультфильмом россиян оказался «Ну, погоди!»

По результатам социологического исследования, 65 % сограждан считают «Ну, погоди!» своим любимым мультфильмом.


По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (98 %) смотрели этот мультфильм, в том числе 80 % респондентов видели все его выпуски и 18 % опрошенных смотрели некоторые из них.


По данным социологов, на втором месте в рейтинге любимых мультфильмов у россиян — советский мультфильм «Каникулы в Простоквашино», который упомянул 31 % участников опроса.


Третье место занял современный анимационный сериал «Маша и медведь», которому отдали предпочтение 16 % россиян, отмечают во ВЦИОМ. Четвертое место в рейтинге занял мультфильм «Винни-Пух» (13 %).


Замыкает пятерку лидеров среди наиболее популярных мультфильмов «Чебурашка и крокодил Гена», которому отдал предпочтение каждый десятый россиянин.


Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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