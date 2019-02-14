Ищете подарок к 14 февраля? Дарите инвестиции в образование

Скоро 14 февраля. Каждый хочет сделать оригинальный подарок близкому человеку или другу. Можно подарить хороший парфюм, но он закончится. Можно устроить праздничный ужин в ресторане, но он забудется. А вот инвестиции в собственное образование останутся с человеком на всю жизнь и будут приносить ему денежные результаты еще долго. Это по-настоящему оригинальный подарок.





15 февраля в Томске пройдет первый в этом году мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» Максима Батырева – топового менеджера страны и эксперта по достижению сверхрезультатов в бизнесе.