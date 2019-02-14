Ищете подарок к 14 февраля? Дарите инвестиции в образование

Скоро 14 февраля. Каждый хочет сделать оригинальный подарок близкому человеку или другу. Можно подарить хороший парфюм, но он закончится. Можно устроить праздничный ужин в ресторане, но он забудется. А вот инвестиции в собственное образование останутся с человеком на всю жизнь и будут приносить ему денежные результаты еще долго. Это по-настоящему оригинальный подарок.
15 февраля в Томске пройдет первый в этом году мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» Максима Батырева – топового менеджера страны и эксперта по достижению сверхрезультатов в бизнесе.
На мастер-классе вы узнаете:
- как повысить лояльность сотрудников в тяжелые времена;
- как объединить их для достижения результатов на благо компании;
- как работать с противниками и сторонниками изменений;
- как мыслить и действовать стратегически.
Максим поделится личным опытом прохождения внешних и внутренних кризисов, расскажет о диагностике бизнес-процессов и аудите работы конкурентов.
Участники мастер-класса смогут приобрести новинку от спикера – книгу «45 татуировок личности» с автографом автора. Еще участников ждут интересные знакомства и заряд положительных эмоций на недели вперед. Подробнее узнать о мероприятии и забронировать место можно здесь.
Сделайте близкому человеку действительно запоминающийся подарок.
На правах рекламы.