Добрые новости
14 февраля,
2019
1
фото
Новости

Ищете подарок к 14 февраля? Дарите инвестиции в образование

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

Скоро 14 февраля. Каждый хочет сделать оригинальный подарок близкому человеку или другу. Можно подарить хороший парфюм, но он закончится. Можно устроить праздничный ужин в ресторане, но он забудется. А вот инвестиции в собственное образование останутся с человеком на всю жизнь и будут приносить ему денежные результаты еще долго. Это по-настоящему оригинальный подарок.


15 февраля в Томске пройдет первый в этом году мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» Максима Батырева – топового менеджера страны и эксперта по достижению сверхрезультатов в бизнесе.

Ищете подарок к 14 февраля? Дарите инвестиции в образование

На мастер-классе вы узнаете:


- как повысить лояльность сотрудников в тяжелые времена;

- как объединить их для достижения результатов на благо компании;

- как работать с противниками и сторонниками изменений;

- как мыслить и действовать стратегически.


Максим поделится личным опытом прохождения внешних и внутренних кризисов, расскажет о диагностике бизнес-процессов и аудите работы конкурентов. 


Участники мастер-класса смогут приобрести новинку от спикера – книгу «45 татуировок личности» с автографом автора. Еще участников ждут интересные знакомства и заряд положительных эмоций на недели вперед. Подробнее узнать о мероприятии и забронировать место можно здесь


Сделайте близкому человеку действительно запоминающийся подарок.


На правах рекламы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.