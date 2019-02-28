Лучшие IT-стартапы отберут в рамках Криптонит Startup Challenge

«4 марта пройдет вводное мероприятие. Криптонит Startup Challenge активно поддерживает российские технологии, организаторы конкурса на встрече разъяснят условия конкурса, расскажут, как правильно заполнить анкету, чтобы проект был успешен, объяснят нюансы конкурса, его сложности, перспективы, — рассказал ТВ2 директор бизнес-инкубатора ТУСУРа Александр Ефимов. — После встречи ожидаем, что будет много заявок от ИТ-специалистов из Томска, который исторически является кузницей ИТ-кадров. Мы надеемся, что благодаря этому конкурсу узнаем о новых достижениях и открытиях томичей, но, конечно, пока не знаем, какие именно проекты будут принимать участие в конкурсе. Приоритетные направления — IT-технологии, криптография, машинное обучение, искусственный интеллект».





По словам Александра Ефимова, томские студенты к участию в отборе готовы.





«ТУСУР сильно попадает по профилю. Интернету вещей мы обучаем, криптографии, машинному обучению, искусственному интеллекту — тоже. Блокчейн и нейросети — у нас и в ТГУ. Распознавание речи и лиц — ТУСУР и СибГМУ. Так что все студенты, у которых есть желание, могут подавать заявки на участие в конкурсе, а ТУСУР в свою очередь окажет содействие в подготовке заявок».