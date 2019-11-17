Добрые новости
17 ноября,
2019
1
фото
Новости

Лучше Гаваны: Томск поднялся в рейтинге инновационных городов мира

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томск занял 460 место из 500 в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index. Список составили аналитики из Австралии. По сравнению с результатом прошлого года, Томск поднялся на две позиции. 

Лучше Гаваны: Томск поднялся в рейтинге инновационных городов мира
Фото: архивное фото

Города оценивались по 162 показателям. Эксперты оценивали показатели валового регионального продукта, количество представительств международных компаний, уровень благосостояния и образования, наличие промышленных кластеров и собственного городского бренда.


В топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. В международный рейтинг попали 20 российских городов, среди них Новосибирск занял 405-ю строчку, Красноярск — 438, Омск — 449, Барнаул — 476.  Москва заняла 39-е место, Санкт-Петербург занял 109-е место. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.