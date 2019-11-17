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Лучше Гаваны: Томск поднялся в рейтинге инновационных городов мира
3 часа назад
Томск занял 460 место из 500 в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index. Список составили аналитики из Австралии. По сравнению с результатом прошлого года, Томск поднялся на две позиции.
Города оценивались по 162 показателям. Эксперты оценивали показатели валового регионального продукта, количество представительств международных компаний, уровень благосостояния и образования, наличие промышленных кластеров и собственного городского бренда.
В топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. В международный рейтинг попали 20 российских городов, среди них Новосибирск занял 405-ю строчку, Красноярск — 438, Омск — 449, Барнаул — 476. Москва заняла 39-е место, Санкт-Петербург занял 109-е место.
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