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20 декабря,
2019
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«Лучшая мельница России» вырабатывает муку в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«Томские мельницы» подвели итоги года — 2019-й стал для предприятия урожайным на награды. Томское мукомольное предприятие стало победителем Международного смотра качества продукции — эксперты ICC (Международной ассоциации по науке и технологии зерна) из Бельгии, Турции, России и Германии сочли, что качество томской муки достойно золотой медали и гран-при конкурса.

«Лучшая мельница России» вырабатывает муку в Томске
Фото: tomskmills.ru

АО «Томские мельницы» является одним из лидеров зерноперерабатывающей отрасли России и уже 112 лет вырабатывает и поставляет муку хлебопекам от Урала до Сахалина и Камчатки. Продукция предприятия неоднократно становилась призером конкурса «100 лучших товаров России» и Всероссийских смотров качества.

«Лучшая мельница России» вырабатывает муку в Томске

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