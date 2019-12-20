«Лучшая мельница России» вырабатывает муку в Томске

«Томские мельницы» подвели итоги года — 2019-й стал для предприятия урожайным на награды. Томское мукомольное предприятие стало победителем Международного смотра качества продукции — эксперты ICC (Международной ассоциации по науке и технологии зерна) из Бельгии, Турции, России и Германии сочли, что качество томской муки достойно золотой медали и гран-при конкурса.
АО «Томские мельницы» является одним из лидеров зерноперерабатывающей отрасли России и уже 112 лет вырабатывает и поставляет муку хлебопекам от Урала до Сахалина и Камчатки. Продукция предприятия неоднократно становилась призером конкурса «100 лучших товаров России» и Всероссийских смотров качества.